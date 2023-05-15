筑牢底线思维 增强防灾意识

资料来源：应急管理部

今年5月12日是第十五个全国防灾减灾日，主题是“防范灾害风险 护航高质量发展”。国家减灾委员会办公室在日前下发的《关于做好2023年全国防灾减灾日有关工作的通知》（以下简称《通知》）中明确要求，各地各部门要充分认识到做好防范化解重大灾害风险、以新安全格局保障新发展格局的重大意义，加强工作组织领导，加大宣传力度，教育和提醒社会各界牢固树立风险意识和底线思维，增强全民灾害风险防范意识和素养。

《“十四五”国家综合防灾减灾规划》指出，在全球气候变化背景下，高温、暴雨、洪涝、干旱等自然灾害易发多发，灾害风险的系统性、复杂性持续加剧。对此，专家和读者建议，应注重在日常生活中提高防灾减灾意识，积极推进基层应急能力建设，广泛开展宣传防灾减灾各项活动，减少灾害带来的人身安全、经济财产损失，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

加强防范应对准备，从源头上化解安全风险

人民网“领导留言板”网友张德志是贵州黔西市素朴镇大坝村沙湾五组的村民。他家种植了70余亩猕猴桃，每年大概有6万多斤的收成。可是去年4月底，当地突降冰雹，张德志家的猕猴桃也因此遭受很大损失。“近三年，这里每年都会下冰雹，只是去年灾情特别严重。”张德志说，希望有关部门能够跟农民讲讲如何防范冰雹灾害，尽量减少损失。

气候变化、地质活动等难以避免，防灾减灾救灾的重要性不言而喻。“虽然没办法阻止自然灾害发生，但是可以根据自然灾害发生的规律和特点等，采取预防性措施，最大限度降低灾害影响。”张德志说。

广东湛江市读者郑先生表示：“我们这里最多的是台风灾害，往往造成严重的财产损失甚至人员伤亡，要切实加强对这类自然灾害的防范。”郑先生说，每次台风过后，部分河流坝基容易被冲毁，如不仔细检修，来年会造成洪涝灾害。此外，有些公共设施不够坚固，比如电线杆、广告牌、交通指示牌等，容易被台风折断破坏，存在安全隐患。

有读者建议，要加强对自然灾害的防范应对准备，从源头上防范和化解安全风险，防止灾情扩大或者形成次生灾害。

读者赵先生在来信中说，当地去年曾经遭遇一场特大暴雨袭击，他所居住的小区西侧道路严重内涝，停放的30余辆小汽车被洪水浸泡，造成不小的财产损失。“如果只是暴雨，不会造成这么大的损失。”赵先生说，当地在道路北侧修建了垃圾转运站，周围被泥土围挡，原来的河沟也被填埋，导致洪水下泄不畅，全部涌到道路上，“最深处甚至达到两辆汽车叠加的高度”。

城市应急避难场所是城市综合防灾减灾能力的重要组成部分。但是，有的地方在现有应急避难场所体系构建、选址、功能分区、标志标牌、运行管理机制等方面存在一些问题和不足。

甘肃陇南市读者王先生反映，武都区原有体育场及公园等公共场所，同时也作为应急避难场所。但随着城市不断发展，一些公共场所变成了高层建筑，原先规划的应急避难公园也不见了踪影。“现在高楼林立，缺乏专门的避难场所，周围能用于应急的公园、广场也较少，建议有关部门加强规划，在新老城区建设专门的应急避难场所，避免可能遭遇的灾害造成更大损失。”王先生建议。

重视自然灾害监测、评估、预警等各项工作

“开展各级各类应急预案评估与修订，特别是强化灾害预警和应急响应联动，将高级别灾害预警纳入应急响应启动条件，广泛开展以实战为导向的应急预案演练，做到人人讲安全、个个会应急。”国家减灾委员会办公室在《通知》中针对“提高防灾减灾救灾处置保障能力和水平”提出了明确要求。

自然灾害监测、评估与预报警报系统、应急联动机制、灾害救援等工作，在防灾减灾救灾行动中都发挥着十分重要的作用。

福建龙岩市读者陈文英说，他居住地附近有一处水库，目前除水文监测仪外，没有其他任何监测设施，也没有灾害预警系统，“主要靠库管人工监测”。水库下游住着不少村民，若发生自然灾害，没有安全监测及预警设备是极大的安全隐患。“希望能加强水库灾情监测，制定相应的应急管理预案，并确保村民都能及时接收到灾害预警。”陈文英说。

武汉大学法学院教授陈海嵩长期关注长江流域防汛抗旱工作。他认为，应成立专班带头协调解决救援问题，有序开展救援活动，建立应急快速反应机制，落实防汛抗旱双责，紧盯重点科学部署抢险救灾力量，备足备齐应急装备物资，确保发生险情灾情能够迅速处置。“防汛抗旱的本质是宏观调控水资源余缺实现水资源供需动态平衡，联防联动是实现应急管理有序高效的重要因素。”陈海嵩说。

近年来，社会应急力量在危急时刻发挥着越来越重要的作用，部分省份先后发布实施了有关支持社会力量参与应急救援的相关政策。河北邯郸市读者刘先生反映，有的地方将没有注册的救援队伍视为非法，而注册了的队伍又不受主管单位重视，缺乏资金和政策扶持，生存发展困难。“希望各地各部门尽快推出科学的规范，支持社会救援力量发展。”刘先生说。

陈海嵩也建议，应为民间救援队伍提供安全保障，整合资源提供专业培训，动员企业和社会组织提供合作机会，扩大支持建立区域性应急响应协作机制，规范社会组织参与行动的流程和标准，充分发挥社会力量在应急救援中的辅助补充作用。

还有读者建议，应着重培养应急管理人才，加大对应急管理高层次人才的培养力度，遴选更多符合条件的高校设置应急管理专业，同时建立完善适应应急管理工作要求的人才培养模式、高校管理机制等。建设应急管理专家库，提升应急管理专业化水平。

在居民日常场景内组织好防灾减灾宣传活动

四川自贡市贡井区读者袁女士反映，当地去年9月发生了一次地震，有些学校未组织全部学生撤离避险。“如果发生余震，在教室里的同学就可能遭遇伤害，天灾面前，绝不能抱有侥幸心理。”袁女士说，学校应按计划积极开展防震减灾、消防安全等应急演练。

不仅是学校，还有许多读者建议街道办事处、社区、物业公司等应当在居民日常生活的场景内组织做好防灾减灾宣传活动。山东淄博市读者张蔚说，平时社区内的防灾减灾宣传较少，建议加强组织领导，宣传发动小区居民参加活动，比如可以制作宣传条幅，利用小区宣传栏宣传防灾减灾知识，制作防灾减灾知识手册等，适时开展防灾减灾应急演练。“社区是每个居民的家，也是日常防范灾害最重要的场所。要在全小区、全社会加强防灾减灾意识，形成互帮互助的良好氛围。”张蔚说。

有读者建议，针对已经发生的灾害，还应当采取及时清理、保险理赔等方式，将灾害的后续影响降到最低。

山东平度市读者窦先生表示，自己种植了70多亩玉米，因为遭受几十年不遇的洪涝灾害，导致玉米几乎绝产。“虽然投保了玉米保险，但保险公司在来勘察之后却迟迟没有启动赔付。一亩地赔多少？什么时候赔付？一直没有人跟我们解释沟通。”窦先生建议，加强对保险理赔的监督，确保过程透明、信息公开。

首都经济贸易大学金融学院教授庹国柱表示，如今人民群众对灾害保险的认知已有所提高。尤其是农业专业合作社、种养大户等新型农业经营主体发展迅速，对于保险的需求比较旺盛。而一些中小农户对灾害保险缺乏认识和兴趣，难以承受较高的保险费，相关需求不容易获得释放。除了加强宣传培训外，还需要加大财政支持的力度，扩大现有财政补贴目录中的标的，增加“以奖代补”的预算额度。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 07 版）