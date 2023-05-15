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问题征集：观看演出正当时，你的观演购票体验还好吗？

2023年05月15日08:11 来源：人民网－人民日报
 

　　“观看演出正当时，你的观演购票体验还好吗？”人民日报读者来信版和人民网“人民投诉”联合开展观演购票体验问题征集活动，欢迎提供问题线索，或提出意见建议。

　　邮箱：rmrbdzlx@126.com

　　传真：（010）65368495

　　《 人民日报 》（ 2023年05月15日 07 版）

(责编：崔元苑、李源)


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