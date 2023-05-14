何不关注生活方式医学

女性总是被赋予多种角色，女儿、妻子、母亲、职业人……强调女性的健康关系着整个家庭的幸福。现代生活节奏快、压力大，不少女性因为缺乏对妇科疾病应有的认识和相应的保健，也不重视妇科检查，再加上不良生活习惯，导致疾病缠身，给生活和工作带来诸多不便。

有的女性为了追求身材苗条节食减肥，造成营养摄入不足，这样也会产生妇科问题。科学研究表明，女性的脂肪至少占体重的17%，方可发生月经初潮；体内脂肪至少达到体重的22%，才能维持正常的月经周期。所以，过度节食可能造成体内大量脂肪和蛋白质被消耗，使雌激素因合成障碍带来明显缺乏，进而影响月经来潮，甚至经量稀少或闭经。此外，世界卫生组织调查显示，慢性病的发病原因60%取决于个人生活方式，包括吸烟、过量饮酒、运动不足、高盐高脂等不健康饮食习惯，由此导致的慢性病中，超过80%可以通过健康生活方式加以缓解甚至治愈。

令人欣喜的是，生活方式医学正在蓬勃兴起。顾名思义，生活方式医学是一门致力于通过改善患者生活方式，从而缓解、治疗疾病的学科。具体而言，就是针对不同患者的不良生活方式，从营养、锻炼、睡眠、压力管理、积极社交等生理心理诸多方面给出符合患者实际情况的建议。医生和健康专家团队需要与被治疗的个体共同参与恢复过程，与个体成为密切的伙伴。这种治疗方式不仅可以为患者提供有针对性的专属治疗建议，而且变传统医学治疗中患者的“被动接受”为“主动实施”，通过患者自己改变、完善其生活方式来达到治疗的效果，是医生与患者在共同交流合作中达成的一种平衡。

生活方式医学看似是一个较新的医学概念，但其理念早已渗透在日常生活中。“饭后百步走，活到九十九”就是生活方式医学的体现之一。对于女性来说，生活方式医学可以针对不同女性面对的不同健康风险提供相应的对策，有利于降低女性患病的风险，提高女性的生活质量，帮助她们养成良好的生活习惯。具体来说，可以通过饮食、锻炼、压力管理、社会关系、睡眠和远离危险因素6个方面的调整来预防疾病。

在饮食方面，采取纯天然的健康饮食。选择富含纤维、营养丰富的全植物性食物，如蔬菜、水果、坚果等，减少每日食用油、盐、糖等的摄入量。还可通过食用山药、鲈鱼、枸杞等调理饮食，达到护脾肾、养肾气的功效。

在锻炼方面，规律持续的体育运动不可或缺。散步、园艺、俯卧撑、瑜伽、弓步等均是健康的运动方式，还可选择羽毛球、骑行等，达到强化心肺功能和肌肉力量、促进血液循环的效果。

在压力管理方面，既要学会适应也要适度调节。压力可提高生产力，一定程度上有助于健康，但也可导致焦虑、抑郁、肥胖以及免疫功能紊乱。尤其对更年期女性而言，应正确认识自己的生理变化，不焦躁、不急躁，舒缓心情、怡情养性。

在社会关系方面，应该搭建积极的社会关系。社交联系对情绪恢复乃至健康至关重要。女性在日常交往中应保持积极的社交关系，避免孤独和社会孤立，多参加社会活动，走向户外和时常分享是一剂“良药”。

在睡眠方面，高质有效的睡眠大有裨益。睡眠不足会导致眼睑下垂、黑眼圈、皱纹和细纹增多，长期睡眠不足还会影响黄体生成素的分泌。而良好的睡眠则可以改善循环系统，在睡眠期间促进胶原蛋白产生，从而带来发质提升、皱纹减少等美容功效。

在危险因素方面，女性应做好个人防护，远离吸烟、饮酒等危险因素，还要注意经期卫生，避免盲目节食、穿紧身裤等。

女性健康贯穿一生，发展生活方式医学，聚焦女性身心健康，其核心目的在于转变当代女性的生活理念，改善女性的生活质量。在此，也呼吁广大女性更加关注自身健康，进一步了解妇科疾病防治知识，对隐患问题能够早发现、早预防、早治疗，让自己的生活更健康、更有品质。

（作者：邓勇，系北京中医药大学教授）