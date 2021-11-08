进博时刻：关注医学营养发展 重视专业人才培养

11月6日，在2021年第四届中国国际进口博览会现场，中国营养学会副理事长、上海交通大学医学院营养系系主任蔡威，上海交通大学医学院公共卫生学院院长王慧，雅培医学营养品业务中国区总经理吴海英走进人民网《人民会客厅》之进博时刻演播室，围绕“医学营养”话题与大家进行交流和分享。

近年来，公众对于医学营养的认知逐渐深入，越来越多的人希望科学系统地了解医学健康知识。对此，蔡威表示：“我们需要专业团队规范地传播医学营养的健康知识，如果能建立医学营养智库，运用智库的资源和力量来推动营养医学的进步，将有助于推动医学营养的长远发展。”

“营养治疗是促进患者康复的一种重要治疗手段。患者有了充足的营养支持，身体素质会大大加强，甚至还可以降低疾病并发症的发生率。所以，希望大家能重视临床营养的工作。”蔡威认为，当前我国医学营养相关人才缺口非常大，上海交通大学医学院关注到该问题后，确立了专业人才培养规划，致力于培养高层次的医学营养人才，并鼓励全国更多的医学院加入到医学营养人才培养体系，让更多的医学人才服务于中国健康事业。

“营养膳食、适当运动、情绪心理、充足睡眠是影响人体健康的主要因素。”王慧表示，营养是人类健康的基础，应积极倡导主动健康、慢病防控、营养先行的理念。她说：“目前，大数据、人工智能等新技术的发展，为营养学的研究增添了动力，有助于我们更加精准地去干预疾病的治疗。当然，对于医学营养学科建设来讲，人才培养非常重要，上海交通大学医学院通过设立医学营养专项奖学金、扩大招生规模等方式培养相关的人才，支持营养学科发展体系，助力健康中国建设。”

随着我国越来越多的老年人和需要康复的患者群体，对医学营养的重视程度逐渐加强，吴海英表示，雅培在本届进博会上带来了相关的医学营养产品，供有康复需求的患者和老年人群观览了解。她介绍说：“雅培作为一个多元化的健康医疗企业，除提供科学、有证可循、质检严苛的医学营养品以外，也致力于培养医学营养相关的人才。例如我们在上海交通大学医学院、浙江大学医学院、中山大学、首都医科大学等高校设立了雅培医学营养奖学金，希望高校医学专业的学生，将来能够把医学营养作为临床治疗的有力武器，帮助患者更好地康复。”