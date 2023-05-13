腰酸背疼都是累的？未必！

别把腰酸背疼都当成是累的，有一种腰背疼痛其实跟自身的免疫相关，且更容易盯上年轻男士。

不仅腰背疼还伤及心肺

强直性脊柱炎是一种年轻男性容易罹患的疾病，强直性脊柱炎的患病率在0.3%左右，所以相对来说还是比较常见的。

强直性脊柱炎主要的特点是腰背疼痛，此外患者可能还会出现眼睛的炎症，会反复发作虹膜炎；可以出现肠道的病变，如：腹痛、腹泻、脓血便；还会影响到肺、心脏的传导系统，引起肺脏的一些病变。虽然强直性脊柱炎的主要特点是腰背痛，但是还是要进行一个全身的筛查，因为一旦影响了其他系统，往往需要更积极地治疗。

对症的靶向药越来越多

近20年来，强直性脊柱炎的治疗发生了质的飞跃。除了传统的非甾体抗炎药之外，现在有越来越多的靶向药，可以治疗强直性脊柱炎。

对于病情比较重的患者，或者是传统药物治疗无效的患者，可以根据每个人具体的情况去选择适合他的一些更强效的靶向药物。定期评估病情，随时根据患者当时的状况，及时调整药物治疗。

坚持治疗可恢复常态

强直性脊柱炎是腰背痛的常见原因，其治疗的原则，就是要更好地与疾病共生存，不让其影响我们的生活。

现在的治疗理念其实跟过去有了很大的区别。过去主要以缓解症状为主，现在则有了更高的追求。除了让患者不疼之外，还要改善他的功能状态，让他可以正常工作和生活。另外还要防止患者出现残疾。

只要认真按照既定的治疗方案治疗，同时密切随访，定期找医生复诊，及时调整治疗方案，强直性脊柱炎的愈后是非常好的。很多强直性脊柱炎的患者，经过系统规律的治疗，都可以长期维持在正常的状态，能够正常工作和生活，也不影响患者的寿命。

文/穆荣（北京大学第三医院）