专家：多措并举助力基层慢病防治

农工党中央社会服务部部长耿丽丽、北京大学第三医院党委书记金昌晓近日做客由人民网·人民健康主办的“2022全国两会健康中国人”系列座谈，围绕提高基层医疗服务水平等话题进行了探讨。

积极开展健康扶贫工程

人才是提高基层医疗服务水平的关键之一。耿丽丽介绍，为了提高基层医务工作者的能力，近年来，农工党依托医学人才优势，围绕“健康中国2030”目标，积极开展相关工作，通过“同心全科医生特岗人才计划”“同心圆村医培训”等多个项目助力培养基层卫生人才。

同时，针对重点疾病，开展专项工程。强直性脊柱炎多发于青壮年人群，是影响人民群众健康的顽疾。对此，在国家乡村振兴局（原国务院扶贫办）、国家卫生健康委的指导下，农工党发挥界别优势，与中国扶贫志愿服务促进会、中国残疾人福利基金会、中华医学会共同推进，开展强直性脊柱炎健康乡村项目，得到了包括三生国健在内的社会各界的支持。项目在全国832个贫困县对强直性脊柱炎贫困患者进行救治，取得了积极成效。通过项目的开展，提升了基层卫生能力，提高健康知识普及率并促进优质医疗资源下沉基层，推动完善相关医疗政策，同时助力乡村振兴。

多方合力推动慢病诊治

如何降低强直性脊柱炎在乡村地区产生的危害？耿丽丽建议，一是加强强直性脊柱炎的健康科普，让患者早发现早治疗。二是加强基层风湿免疫学科建设。三是完善门诊慢特病医疗报销政策及待遇。通过多方合力，共同推动疾病在基层的救治。

耿丽丽认为，强直性脊柱炎健康乡村项目的开展可以有效防止因病致贫、因病返贫等现象产生，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。农工党将在实践中不断总结经验，探索出一条由政府主导、党派参与、多方合作的乡村振兴示范之路，保障人民群众的健康，推动健康中国建设。

信息化赋能基层医疗

信息化能够为基层医疗插上翅膀。金昌晓说，近年来，北医三院积极与基层医院开展合作，在医联体建设、医院信息化建设方面取得了一定经验成果。一是在加强优势学科建设的基础上，通过5G、新基站等技术推进专科医联体建设，提升基层医院与三级医院联动水平，建立较好的诊疗体系。二是大力发展互联网医院，让稀缺医疗资源更有效地触及偏远地区。

金昌晓认为，推进医院信息化建设，一是要对医院信息化建设进行顶层设计，推进国家标准化建设。二是在人才和资金方面加大投入力度。三是推进电子病历以及智慧服务建设，通过系统化更好发挥专家能力。

医防融合防治慢病

金昌晓说，推进慢病防治，医院应首先做好医防融合，在提高治疗水平的基础上，做好预防以及健康科普。其次要在服务患者的过程中，让患者更有获得感、安全感和幸福感。要脚踏实地，做好本职工作，激发医护人员的工作主动性和积极性。再有，要通过保障人力和物力，加大科研投入，积极与研究机构和药企开展联合研究，提高相关创新药物可及性。