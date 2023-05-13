带你跳过减肥路上的那些坑

5月11日是世界防治肥胖日。“露肉”的季节将至，现在减肥还来得及。不过别忙，减肥路上陷阱多。先看看下面的文章，让你健康瘦身不走冤枉路、不花冤枉钱。

“迈开腿” 当心磨坏关节

大多数人会想当然地认为，减肥一定要“管住嘴迈开腿”。但是很少有人知道，对于肥胖人群，“迈开腿”并非最佳的减肥方式。

肥胖人群体重基数过大，身体关节部位负担重于普通人，动不动走两万步或者爬楼梯这些过于“迈开腿”的运动方式，不但难以满足肥胖的人的减肥需求，反而会使他们因为关节负担过重而出现运动损伤。

生活中，经常有肥胖的人第一次来医院就诊就是去骨科，原因就是运动不当出现了双脚骨刺、踝关节或膝关节磨损的症状，此时，悔之晚矣。

如果您的体质指数(BMI)>28kg/m2,年龄大于40岁，那么过于“迈开腿”一定不是最佳运动选择，切记!

“多运动” 须评估心脏功能

大多数人会想当然地认为，减肥一定要“多运动，要上强度”。但是很少有人知道，部分肥胖人的血管里已经满是斑块，并且往往因为肥胖而导致心脏超负荷运转。

另外，少数人存在先天的心脏问题，他们在日常生活中可能没什么感觉，甚至对自己的心脏问题毫不知情，如果盲目增加运动强度，会让身体出现很危险的状况。针对这类减肥人群，如果未对自身的心脏功能进行评估就盲目地增加运动量和强度，很可能会诱发急性心血管疾病，出现心律失常、心梗，甚至猝死。

为此，在制定运动计划前，不妨先评估一下心脏功能。

“粗粮好” 可加重肾功能损害

大多数人会想当然地认为，减肥一定要“多吃粗粮杂豆”。但是很少有人知道，对于肥胖人群而言，尤其是当他们同时患有高血压、冠心病和高尿酸血症等多种代谢疾病时，人体肾脏的功能会受到损害。

这种损害是日积月累、逐步出现的，因此有些年轻人最初抱着减肥的目的去看门诊，结果在检查后发现自身有肌酐升高、蛋白尿等肾功能损害的表现。

粗粮和杂豆的蛋白效价略低且嘌呤含量略高，所以，慢性肾脏功能损伤或者伴随高尿酸血症者，应该少吃粗粮杂豆，因为可能会加重肾脏损害和升高尿酸水平。

“新疗法” 别成了“小白鼠”

大多数人会想当然地认为，有朋友用了“国际上流行的减肥新疗法，效果特别好”。但是很少有人知道，对于肥胖人群而言，正规的减肥方法只有饮食生活方式干预、药物和手术治疗等，这是基于已有的研究证据、专家共识和指南推荐的减肥方法。

“新疗法”，归根结底就是包裹着“高大上”外壳的、通过忍受饥饿带来体重下降的减肥方式。这些减肥方式往往是流于表面的，虽然有诱人的噱头，实则科学性不足，很难经得住临床研究和实践的验证。

使用这些方法，实现短期的体重下降多归功于饥饿，掉的体重往往是肌肉多于脂肪，虽然见效快，但同时存在严重的体重反弹问题，且容易因骨骼肌消耗造成身体健康水平下降，抵抗力下降等情况。

在此特别提醒，如果想要通过手术的方式对体重进行干预，那么一定要到具有完备资质的正规医院就诊，避免因手术流程不规范而造成伤口感染等后果，导致自身健康受到威胁。所谓的“新疗法”不一定“行”，要擦亮眼睛。

同样是减肥，大家盯着的是“掉了几斤”，很多减肥中心盯着的是“你的钱包”,而医生盯着的是“你的健康”。

减肥路上踩坑的案例数不胜数，要想达到安全而有效的减肥效果， 可从吃饭技巧、运动、睡眠等生活方式干预入手，也可通过医院进行正规的治疗。 文/康军仁(北京协和医院)

多知道点

“重量级”成年人已超半数

近年来，肥胖症的发生率在全球范围内显著增加，2016年《柳叶刀》(The Lancet）报道中国肥胖人数位列世界第一，重度肥胖人数居世界第二。《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》指出，2020年，我国18岁及以上人群中超重和肥胖人数超过50%。

肥胖症会增加糖尿病、高脂血症、高尿酸血症、脂肪肝、黑棘皮病、多囊卵巢综合征、肾脏疾病、肿瘤等风险，科学合理的营养治疗联合运动干预目前仍然是肥胖症最有效、成本最低、最安全的基础治疗方式。