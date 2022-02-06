没事多照照镜子帮你减肥

春节假期，除了看电视、刷手机、补觉,你还干吗啦？没事儿时多照照镜子，研究发现，这样可以帮助减肥。

照镜子是一件寻常的事，毕竟爱美之心人皆有之。近日，美国学者发表的一项系统综述回顾分析了近十年来有关照镜子对肥胖患者行为的影响的文献，指出对于肥胖患者，照镜子有助于减肥，其对健康饮食行为有积极的促进作用。

实际上，这是一种镜子暴露疗法，属于认知行为疗法的范畴。

研究发现，镜子暴露疗法有减少不健康食物摄入的效果。有学者曾在2016年进行了4项镜子对味觉影响的研究发现，照镜子会使人觉得不健康的食物味道变差，进而减少了不健康食品的摄入，还促使人倾向于选择更健康的食品。

研究者还发现，对着镜子吃饭，吃得更少，更细嚼慢咽。在镜子监督下吃饭不失为一件好事。另外，镜子暴露疗法还可以减轻焦虑，增加减肥的自信心，更有利于体重减轻。

胖人总是对自己的形体感到不满，容易自暴自弃！研究发现，照镜子可以减轻这种不满感觉，改变对自己的看法，找回自尊感。研究者指出，对于需要减肥的肥胖人群，每天花几分钟照镜子审视自己，有减肥的功效。

许多研究已表明，镜子暴露疗法在抑郁症、焦虑症、神经性厌食症或贪食症、药物依赖、慢性疼痛等多种疾病或心理障碍疾病的治疗中发挥了意想不到的效果。

文/杨进刚（中国医学科学院阜外医院）