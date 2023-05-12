无痛分娩十个认知误区

人们通常所说的“无痛分娩”，医学上称为“分娩镇痛”，不少体验过分娩镇痛的孕产妇称之为“产妇之光”。简单来说，分娩镇痛就是通过镇痛技术降低产妇在分娩过程中的疼痛，减少产妇分娩时的恐惧和产后疲倦，降低剖宫产率，实现“无痛”生娃。

在国家卫健委的大力支持下，我国分娩镇痛率由2018年的不到10%提高到目前的20%左右。虽然已经取得很大进步，但仍只有少数孕产妇能享受到分娩镇痛技术。

为什么分娩镇痛使用率这么低？其中一个重要原因是——许多人对无痛分娩的认识存在诸多误区。目前，分娩镇痛的主要方法有吸入镇痛、非药物性镇痛、椎管内镇痛、全身阿片类药物镇痛等。在这些镇痛方法中，椎管内镇痛被公认为是分娩镇痛的“金标准”，临床上使用得最广泛，也是本文讨论的前提条件。

误区一：无痛分娩会影响胎儿智力

无痛分娩会不会影响胎儿的智力和健康？想知道这个问题的答案，要了解无痛分娩具体是如何操作的——麻醉药物通过导管注入产妇腰椎的椎管内，阻断神经传导，从而解除分娩疼痛。因此，麻醉药不进入母体血液循环，不会通过胎盘或通过乳汁分泌，胎儿没有机会接触麻醉药，也就不会因此影响智力和健康。

如果不做无痛分娩，长时间剧烈疼痛会使产妇体内儿茶酚胺类物质增多，导致血压升高、心率加快，会增加胎儿缺氧和酸中毒的风险。

误区二：无痛分娩会落下腰痛

很多产妇在产后都有腰痛的问题，分娩镇痛往往就成了“背锅侠”。其实，产后腰痛的原因有很多——

孕期子宫体积增大，子宫重量逐渐增加并长期压迫骨盆底部，易引起腰痛；

孕妇在孕期钙流失增多，加上血液稀释等原因，常发生生理性低钙或骨质减少，可能导致腰痛；

产后带娃很辛苦，如果产妇经常久站、久蹲或采取不正确的姿势喂奶、换尿布，易造成腰肌劳损，也会导致腰痛；

有的产妇恶露排出不畅，宫腔血液淤积也易引起腰痛；

……

事实上，产后腰痛绝大多数是由于肌肉或其他软组织问题引起的，和分娩镇痛没有因果关系。一般来说，几个月后产后腰痛会自行缓解，如果持续存在或疼痛比较严重，建议到正规医院，试试产后手法康复、神经肌肉电刺激疗法、运动疗法等。

误区三：无痛分娩比剖宫产的副作用大

分娩镇痛可以减少不必要的剖宫产，提高顺产的比例。顺产是一个正常、健康的生理过程，在自然分娩的过程中，子宫有规律的收缩能使胎儿肺脏得到锻炼，肺泡扩张促进胎儿肺成熟，有利于宝宝出生后迅速建立正常的呼吸，减少宝宝的呼吸系统问题。

此外，顺产还能促进产后恶露排出、子宫复原，减少产后出血，产后恢复得更快。顺产后产妇泌乳时间会比剖宫产提早近10小时，可以让宝宝更早地喝到母乳。

如果因为怕痛去做不必要的剖宫产，产妇体内催产素产生相对较慢，加上剖宫产对子宫肌层的离断，可能造成术中及术后大出血，宝宝出生后抵抗力稍弱，产妇恢复较慢。剖宫产也会增加子宫憩室、月经淋漓不净、再次怀孕时凶险性前置胎盘、胎盘植入及子宫破裂的风险。

误区四：无痛分娩技术还不成熟

早在160多年前，英国维多利亚女王就尝试了分娩镇痛。硬膜外镇痛的诞生更是开启了分娩镇痛的新纪元。分娩镇痛是一项成熟的技术，是每一个麻醉医生必须熟练掌握的基本操作，其安全性和有效性得到了大量实践的反复验证。目前，在美国以及大多数欧洲国家分娩镇痛普及率已超过85%。

误区五：无痛分娩会延长产程时间

很多孕产妇担心分娩镇痛会影响产程。最新的国内专家共识和美国妇产科医师学会认为：硬膜外分娩镇痛对第一产程没有影响，第二产程可能会有轻微延长，大约延长十几分钟。这种延长对新生儿结局没有影响。随着分娩镇痛局麻药使用浓度的降低，这种影响更是微乎其微。分娩镇痛只阻滞感觉神经，不阻滞运动神经，也就是说，产妇在感觉不到疼痛的同时，子宫收缩也是存在的。产妇在镇痛状态下，盆底肌肉松弛，有利于胎头下降和宫口开大。

误区六：打了无痛可以一点都不痛

不同的人对疼痛的感受和耐受能力不一样。为了避免麻醉药的毒性作用，尽量不影响产妇的活动，麻醉医生一般会使用较低浓度的剂量，让产妇疼痛减轻的同时又能感受到宫缩，所以有些产妇还可能感受到轻微的疼痛。当然，一旦镇痛效果减弱，麻醉医生会随时调整麻醉药的药量，让产妇享受到最佳的分娩体验。

误区七：无痛分娩想打就能打

绝大多数产妇都可以进行分娩镇痛，但并不是所有的都可以。这需要产科医生和麻醉医师进行评估，产妇能够正常顺产，并且没有椎管内麻醉禁忌证（如凝血功能异常、对麻醉药过敏、颅内高压、严重的脊柱畸形等），才可以进行分娩镇痛。

误区八：无痛分娩费用很高

不同地区的分娩镇痛费用不一。以上海某三甲医院为例，一次分娩镇痛的费用在2500元左右，远低于剖宫产，顺产的住院时间和费用也远低于剖宫产。

中国全面推进分娩镇痛工作以来，目前已有国内20多个城市陆续出台分娩镇痛专项收费标准，部分地区已将其纳入医保，很大程度地减少孕产妇家庭的经济负担。

误区九：无痛分娩后不能进食

既往对于顺产分娩过程中是否需要禁食有一些争议。不过，最新的专家共识认为，无论是否进行分娩镇痛，进入产程后都应该避免固体饮食。但是分娩过程需要消耗大量的能量，因此可以喝一些液体饮料，如清水、运动饮料、果汁和热巧克力等，其中等渗饮料（即饮料的电解质含量和人体体液的渗透压相近，既不过高也不过低）优于纯水。

误区十：剖宫产后再次怀孕不能做无痛分娩

很多经历过剖宫产术后疼痛折磨的孕产妇想要选择无痛自然分娩。国际产科学界从上世纪70年代末就开始尝试剖宫产后阴道试产（TOLAC），效果很不错。目前TOLAC正在安全、稳步地推广，但是孕妇能不能进行TOLAC，须由产科医生充分评估才行。

分娩之痛并非天经地义，为产妇减轻痛苦，既是对生命个体的尊重，也是一种生育文明的体现。在国家高度重视、医护积极配合、家庭破除误区的基础上，相信我国的分娩镇痛率将得到大幅提高，让越来越多的产妇在舒适的状态中迎接新生命的到来。

（作者为复旦大学附属妇产科医院麻醉科主治医师）