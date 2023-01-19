孕妇更容易感染新冠吗？感染后能否自然分娩？在感染高峰时产检应该注意什么？

孕妇更容易感染新冠吗

感染新冠后能否自然分娩

在感染高峰时

孕妇产检有哪些注意事项

北京大学第三医院妇产科主任赵扬玉来解答

孕妇是否更容易感染新冠？

孕妇跟普通人群一样，都是易感人群。如果孕妇没有基础病，临床表现和普通人群是相似的。

对于合并其他疾病，如哮喘、高血压等疾病的孕产妇，应关注临床症状，需加强日常自我监测，如有不适应及时就医，警惕因妊娠并发症和新冠感染症状的叠加而导致的重症发生。

特别提醒，在妊娠晚期的孕妇，如果出现胎动异常、出血、肚子疼。疲乏无力等，即使不发烧也要到医院就诊，可能不是新冠感染，有一些是妊娠晚期并发症的问题。

感染后能否自然分娩

可否选择分娩镇痛

新冠感染后，如果是轻型，在严格的防护下，孕妇可以选择自然分娩。如果是重型或者危重型，需要多学科团队共同来讨论，如果孕妇不能耐受就要选择剖宫产分娩。

自然分娩过程中，感染新冠的产妇分娩镇痛不是禁忌。分娩镇痛还可以缓解疼痛、焦虑引起的过度通气，降低产妇氧耗和心肺功能负担，自然分娩过程可能更加顺利。

在感染高峰时

孕妇产检应该注意什么

在感染高峰时，建议孕产妇了解助产机构门诊时间调整变化，很多助产机构有线上医疗，通过线上问诊可以减少去医院就诊的次数。

部分检查项目存在关键时间点，不应推迟（如宫外孕排查、NT、产前筛查或产前诊断、中孕期胎儿超声筛查等），应与产检医院和主诊医生沟通确定产检计划。

产检时，孕妇应做好防护，建议如下：

一是通过网上预约挂号、预约检查等，事先了解产检相关检查内容，尽量减少在医院的停留时间；

二是到医疗机构就诊时佩戴N95口罩；

三是尽量不乘坐人员密集的公共交通工具；

四是和其他人尽可能保持2米以上的距离；

五是触摸可疑暴露物后，建议用洗手液或香皂按标准洗手法经流动水洗手，或者使用含75%酒精的免洗洗手液。

来源：国家卫生健康委员会官网、健康中国