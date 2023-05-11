国家卫健委：2022年底全国注册护士总量超过520万人

人民网北京5月11日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委举行发布会，介绍发展护士队伍、改善护理服务有关情况。

会上，国家卫生健康委医政司副司长邢若齐介绍，近十年来全国护士队伍总量以平均8%的增幅逐年增加，每年约有30万左右的新护士加入到护士队伍中。2022年底，全国注册护士总量超过520万人，每千人口注册护士约为3.7人。全国医护比为1：1.18。护士队伍的学历素质和专业服务能力都得到了不断提升。

邢若齐表示，下一步将持续采取有力措施，进一步加强护士队伍建设。主要有以下几方面：

一是持续增加护士数量。推动实施《全国护理事业发展规划（2021—2025年）》，指导督促各地医院按照床护比等护士人力配置指标，结合各地工作任务需求合理增加和配置护士人力。到2025年，全国护士队伍总量力争达到550万，每千人口注册护士数达到3.8人，基层护士数量达到120万。

二是保障护士合法权益。深入推动落实《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《护士条例》等法律法规，督促医疗机构为护士提供必要的职业卫生防护措施，改善护士工作条件，合理弹性安排班次，关注护士身心健康。

三是加强人才培养培训。开展护士服务能力培训行动，重点加强老年、儿科、重症、急诊、传染病、康复护理等紧缺急需专业的护士培训，提升临床护理服务能力，到2025年，上述紧缺护理专业护士参加培训的比例不低于90%。

四是实施医院护士岗位管理。推动医院科学设置护理岗位，实施基于护理岗位的护士人力配置、绩效考核、薪酬待遇、职称晋升、奖励评优等，都对编制内外护士统筹考虑，多劳多得，优绩优酬，进一步调动护士积极性。