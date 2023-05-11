5年发表7篇SCI论文、4人保研、1人考研…这个“学霸寝室”，太牛了！

5年发表SCI论文7篇

授权国家专利4项

奖学金累计近24万元

4人保研、1人考研升学

温州医科大学

第二临床医学院2幢403寝室

太牛了！

寝室5个同学

均是18级第二临床医学院

临床医学专业学生

何纪兵被保送至上海交通大学

俞郅浚被保送至浙江大学

李文杰、谢尔杰被推免至四川大学

裘佳炜升学至温州医科大学读研

学霸寝室是如何炼成的？

寝室长裘佳炜说

“我们有竞争，更有共生。”

“找好同行的伙伴，

相互督促，一起学习，

孤军奋战容易坚持不下去。”

裘佳炜

白天室友们各自发奋

晚上回到寝室里共享学习“情报”

临近考试月，他们会分工合作

制作资料，互相提问，抽查知识点

“我们坚信一群人肯定比一个人走得更远。”

何纪兵说

何纪兵受邀参加2020年浙江省医学会手外科学分会暨显微外科学分会学术大会并进行发言

室友们学习“卷”吗？

李文杰直言

每一位小伙伴都非常“卷”

平常他们看书学习到11点会休息

在学期后半段，尤其进入“考试月”

经常学习到凌晨3、4点

在学业上，五个男孩总共获得了

1（人）次国家奖学金

14（人）次省政府奖学金

12（人）次校一等奖学金

10（人）次校三好学生等

再加上各项科研、竞赛奖励金

总奖金累计近24万元

在科研上

他们一同进入实验室并肩作战

发表7篇SCI论文

（其中以第一作者发表4篇）

总影响因子超43.6分

获授权国家专利4项

学习之外

同学们也有各自的爱好

俞郅浚喜欢捣鼓电子产品

何纪兵热衷跳国标舞

李文杰是一个健身“发烧友”

裘佳炜则是个街舞达人

谢尔杰喜欢看武侠小说

他们还热心公益

约定一起参与无偿献血

截至目前，寝室成员

总计捐献55个单位的血小板

献全血2200ml

累计总献血量超过13L

该校还有个同学——郑泽延

个人累计献血4900cc

获浙江省无偿献血奉献奖

何纪兵

谢尔杰

俞郅浚

李文杰

为优秀的大男孩们点赞！

来源：浙江新闻（ID：zjnewsapp）综合自潮新闻 记者 叶小西 通讯员 周莲 章力

编辑：王一川