励志！高校两寝室12位“姐妹花”全部考取预防医学专业研究生

“我们考上研究生啦！”近日，考研录取结果揭晓，成都医学院公共卫生学院2017级预防医学本科专业雅静苑A513寝室的游雨、强思雨、冯鉴、戚燕、文雪、张兰同学兴奋地向辅导员老师报喜，她们六人均通过考研复试，成功上岸。

成都医学院雅静苑A513寝室6位同学。图片由成都医学院提供

成都医学院雅静苑A531寝室6位同学。图片由成都医学院提供

“还有我们！”同一层楼的A531寝室也捷报频传——向长贞考取中国医科大学，张红梅考取四川大学，况宇考取中山大学，李宗芹考取重庆医科大学，罗琳、雷连曼则先后接到了来自安徽医科大学的录取通知。

两寝室立志考研，12人全员上岸。报考不同大学同一专业的姐妹们，都如愿收到录取通知，获得在预防医学专业继续攀登的机会。

在她们看来，预防医学是一门特殊的医学，它不专门针对于某个特定病例，而是站在人的全生命周期去思考问题，从预防的角度，找出解决方案，从而增加人们的生命长度、提高生活质量。特别是在新冠肺炎疫情肆虐的背景下，预防医学在疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等方面展现出突出优势，为防控疫情发挥了重要作用。

“希望通过进一步深入学习，掌握更多预防医学的本领，在以后的工作中才能更好地履行作为一名医者的责任。”这是12位“姐妹花”共同的心愿。

A513和A531，相同数字的排列组合，就像一种奇妙的缘分，串起了12个风格迥异的女孩，用青春谱写了一曲精彩的学医之路。

对于考研，她们说，“深情可能会被辜负，但努力不会”。

准备考研，规划要早，步子要稳。从大四下学期开始，她们默契地定下了考研的目标和计划，开启了一段早出晚归的备考生活。清晨六点半的闹钟、每天打卡同一个位置、回寝室的路上还在讨论习题……虽然目标不同、规划不同、进度不同，但她们始终保持良好沟通，互传信息、共享资料、共同进步，为五年的大学生活留下了最励志的身影。

偶尔会沮丧，笑着说自己学不下去了，偶尔会担心考不上，在半夜偷偷抹泪。但幸运的是，这群小伙伴互相鼓励和陪伴，让考研路上多了欢声和笑语。在她们眼中，“早起时，太阳还没有露出头，但真的有人笑起来比阳光还要温暖。”

道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。上岸，是上一段备考之旅的终点，更是下一段人生之路的起点。对于她们来说，改变命运的，不是考研，而是那个始终为了理想，努力拼搏的自己。