脓毒症免疫抑制发病机制有了系统解读

病情凶险，病死率高，全球每年有超过1800万严重脓毒症病例，不过其根本发病机制尚不清楚。12日，记者从陆军军医大学陆军特色医学中心获悉，由该院蒋建新院士联合多家高校团队合作研究的《脓毒症免疫抑制：发病机制和诊疗现状》长篇综述，近日发表于国际军事医学领域期刊《军事医学研究》。

脓毒症是由细菌等病原微生物侵入机体引起的全身炎症反应综合征。脓毒症发生率高，全球每年有超过1800万严重脓毒症病例。脓毒症的病情凶险，病死率高，全球每天约14000人死于其并发症。近年来，尽管抗感染治疗和器官功能支持技术取得了长足的进步，脓毒症的病死率仍高达30%—70%。脓毒症治疗花费高，医疗资源消耗大，严重影响人类的生活质量，已经对人类健康造成巨大威胁。

目前临床上，针对脓毒症的治疗主要是以广谱抗生素联合液体复苏和器官功能支持的对症治疗为主，这些治疗手段虽然已经极大程度上提高了患者的院内生存率，但患者出院后常因继发感染而反复入院，且出院以后一年的死亡率高达44.3%。其原因在于，脓毒症早期炎症性损伤和继发性损害导致了患者的持续性免疫抑制状态，使患者易受条件性致病菌等，导致二次感染。

该研究系统论述了脓毒症免疫抑制的发病机制，诊断策略及临床治疗前沿进展，为我国脓毒症诊疗提供了重要的系统依据，对改善脓毒症患者远期预后、提升患者院外生存质量有重要意义。