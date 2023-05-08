全球抗疫取得阶段性成果

5月5日，世界卫生组织宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。新冠大流行迎来转折点。本次决定主要基于哪些方面考虑？将给我国以及全球带来什么样的影响？日前，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年、中国疾控中心应急中心副主任施国庆进行了解读。

梁万年说，新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”，主要基于以下考虑：一是从当前疫情流行态势来看，全球报告的新冠病毒感染人数、住院人数、重症人数、死亡人数都处于持续下降状态；二是病毒虽然持续变异，但总体上对人类健康的危害没有发生太大变化；三是通过人群自然感染和疫苗接种，全球已经建立了比较良好的人群免疫屏障；四是各国的医疗救治体系、公共卫生体系建设都在加强。

综合来看，人类的抵抗力和病毒之间已经处于相对平衡状态，也达到了《国际卫生条例》关于结束“国际关注的突发公共卫生事件”的基本要求。可以说，全球抗疫取得了阶段性成果。

世卫组织这一决定，将对全球产生什么样的影响？梁万年认为，今后，各国可以根据实际情况有针对性地采取疫情防控措施，减少交通、旅游、贸易等方面的限制，这将有利于进一步促进经济社会发展和加强国际交往。当然，这并不意味着疫情危害就彻底没有了，也并不意味着我国对新冠疫情放任不管。只要疫情危害仍然存在，我们就要做好相关防控工作，继续和全球各国紧密团结，共同采取更具针对性的措施，保护好人民群众的健康。

下一步，我国将如何继续应对新冠疫情？梁万年说，一是加强疫情监测，随时关注病毒变异情况，建立强大的监测网络。二是对于高危人群、重点人群，仍需继续加强疫苗接种。三是提高临床救治能力，特别是重症救治能力。四是加强公共卫生体系和能力建设，进一步补短板、强弱项、补漏洞。五是保持良好的卫生习惯，普及卫生健康知识，提高全民健康素养。

施国庆说，新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”，主要基于以下几方面因素：第一，从近期新冠疫情的流行趋势看，发病率、死亡率都处于最低点；第二，从病毒变异株的监测看，目前没有造成更严重的后果，没有对人类健康造成更大的危害；第三，全球各国对新冠疫情的应对能力增强。

施国庆提醒，世卫组织宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”，并不意味着新冠病毒流行的结束，我们仍处在新冠病毒的一个流行进程中，还要继续做好相关防控工作，密切监测病毒变异株的变化。目前，我国已经建立了多渠道的监测预警体系，在城市社区、哨点医院、重点场所等进行监测，不断观察疫情变化，及时做好风险研判。