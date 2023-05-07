进口二价HPV疫苗二剂次接种程序广东落地

中新网广州5月6日电 正在读五年级的11岁女孩梓琳(化名)近日到广州市妇女儿童医疗中心接种门诊注射宫颈癌疫苗，成为进口二价HPV疫苗9岁至14岁女孩二剂次程序在广州的首个接种者。

广州市妇女儿童医疗中心接种门诊主任胡丹丹表示，从三针到二针的转变，简化了接种程序，更加经济便捷，对提高我国HPV疫苗接种率具有重要意义。

目前已经确定的HPV型别超过了200种，根据致癌性的不同，HPV被分为高危型和低危型。HPV16和 HPV18型是导致宫颈癌的最主要的型别，在中国，84.5%的宫颈鳞癌病例与HPV16、HPV18持续感染有关。接种HPV疫苗作为宫颈癌的一级预防措施，是预防子宫颈癌及癌前病变最有效的手段之一，也是消除宫颈癌最重要的一道防线。

广州市妇女儿童医疗中心妇产科部副主任石琨介绍，我国女性高危型HPV感染存在两个高峰期，第一个高峰期便是15岁至24岁，第二个高峰期是40岁以上。在未发生性生活的女性中接种HPV疫苗将获得最佳预防效果。

WHO建议，接种HPV疫苗的首要目标人群是9岁至14岁未发生性行为的女孩，推荐接种二剂次HPV疫苗。目前我国已批准上市五种HPV疫苗，都是预防性疫苗。

“无论是何种价数的疫苗，尽早接种才有‘价值’。”石琨表示，接种二价 HPV疫苗可以预防大多数宫颈癌和癌前病变。要根据疫苗资源和自身情况灵活选择并尽早接种HPV疫苗，切勿盲目等待高价数疫苗而错过最佳的接种时机贻误预防保护，越早接种、越早受益。此外，有性生活的女性即使接种了HPV疫苗仍然需要定期进行宫颈癌筛查，只有将宫颈癌筛查和HPV疫苗接种结合起来才能更好地预防宫颈癌。(记者 蔡敏婕)