搭建中青医生展示交流平台 不断完善妇瘤人才培养体系

“中青年医生是妇科肿瘤的未来，要鼓励他们深入创新，为提高我国癌症患者生存水平持续贡献自己的力量。”作为2023年人民好医生系列活动重点工作，第三届“人民好医生·金山茶花计划”妇科肿瘤审议会举行。与会专家就妇科肿瘤诊疗现状、科研发展以及青年人才培养等多个话题进行了交流分享。

创新药物带来治疗新选择

“近年来，我国不仅在妇科肿瘤的手术能力方面得到了提高，在临床实践、临床研究等多方面都取得了一定的成果。”复旦大学附属肿瘤医院肿瘤妇科主任医师吴小华说，随着相关临床试验的开展和创新药物的上市，越来越多结合我国人群特点的“中国数据”被纳入诊疗指南，为妇科肿瘤治疗提供了更多新依据。

随着我国妇科肿瘤临床研究的逐渐增加，越来越多国产靶向药物也得到获批并上市。中国科学院大学附属肿瘤医院、浙江省肿瘤医院妇瘤外科主任朱笕青说，以往妇科肿瘤的治疗方式以手术、放疗和化疗为主，随着越来越多创新药物的出现，靶向治疗、免疫治疗等新型治疗方式，也为患者提供了更多治疗新选择。“越来越多的新靶点被找到，大大丰富了临床医生的治疗手段，靶向治疗在妇科肿瘤治疗中具有非常广阔的前景，在未来也将扮演越来越重要的角色。”

重庆大学附属妇科肿瘤中心学科带头人、妇科恶性肿瘤多学科联合诊疗首席专家周琦建议，要进一步加强妇科肿瘤医生与企业间的合作，以临床为导向深入药品研发和创新，期待未来能有更多针对妇科肿瘤靶点的免疫和靶向药物上市，进一步提高创新药的可及性。

搭建中青年展示交流平台

据了解，“人民好医生·金山茶花计划”项目已连续开展了两届，集中推荐展示了一批在肺癌、肝胆肿瘤、泌尿系统肿瘤、食管癌、胃癌、淋巴瘤、鼻咽癌、妇科肿瘤等八大癌症防治领域，做出突出贡献的青年专家。吴小华认为，中青年医生接受能力快、思维活跃，在《中国肿瘤整合诊治指南》编写、巡讲和推广中发挥着重要作用。“人民好医生·金山茶花计划”项目也为中青年医生搭建了展示和交流的平台，进一步培养、激励中青年医生不断前进。在交流过程中，不仅要关注中青年医生的学术能力，也要关注他们的临床工作经验，将二者进行结合，让更多临床研究转化为实践，为患者提供更好的诊疗服务。

“中青年医生是医院的主力。”朱笕青说，中青年医生在医院“第一线”担任了重要角色，在实际工作中要兼顾临床与科研。“人民好医生·金山茶花计划”项目也进一步鼓励了中青年医生进取创新。“在制定评价考核指标时，不仅要看‘量’还要看‘质’。”他认为，要从多方面综合考虑中青年医生的考核评价标准，将学术研究、专科能力等多个指标纳入其中，完善考核评价体系，让更多优秀研究成果能更好地转化至临床实践中，为患者提供更多帮助。

“中青年医生是妇科肿瘤的未来。”周琦说，“人民好医生·金山茶花计划”项目不仅为中青年医生搭建了展示的舞台，也为更多中青年医生树立了新目标，通过每年一次的交流活动，展示中青年医生的研究成果、临床技能和研究能力，也为中青年医生做出榜样。希望推选出来的中青年医生能够在一线做好表率，深入临床研究，着力提升自身诊疗能力，为妇科肿瘤防治做出贡献。

周琦希望中青年医生多关注与肿瘤相关的新型学科，如生物信息学、分子生物学等，提升创新意识和创新能力，更要了解当前在生物医学以及药学方面的创新研究方向与成果，了解新药作用机制，更好地为患者服务。

完善妇瘤人才培养体系

“妇科肿瘤与其他肿瘤不同在于，一部分妇科肿瘤如宫颈癌、子宫内膜癌是能够预防的。从预防到诊断、治疗之间是一个长链条，有许多工作需要去做，但目前我国妇科肿瘤不论是从发病率还是治愈率来说都不容乐观。”周琦认为，妇科肿瘤在预防、诊断、治疗之间的每一个环节都需要相应的专科医生负责，而我国在妇科肿瘤专科医生培训制度方面仍存在一定局限。他建议，要进一步完善妇科肿瘤专科医生培训制度，强化专科培训、手术培训、MDT（多学科诊疗）培训，在基层推进妇科肿瘤规范化诊疗，让妇科以及妇幼保健医生具备化学药物治疗和临床科研能力，培养更多专业能力更强的妇科肿瘤医生，提升专科能力。

“当前大部分妇科肿瘤医生拿的是妇产科医生‘执照’。”吴小华说，目前在妇科肿瘤医生培养和认证制度中，我国还存在一些有待完善的方面，缺乏针对妇科肿瘤这一专科的培养认证体系。他建议，要进一步完善妇科肿瘤医生的认证制度、培养制度，强化专科医生培养。

妇科肿瘤的防治需要社会各界共同努力。朱笕青说，要进一步推进医学教育，让更多医学专业的人才关注并进入妇科肿瘤领域，完善诊疗体系，做到专病专治，进一步提升专科医生的专业化水平与能力。推进科普教育工作，动员更多社会力量加入疾病普及和科普宣传之中，让更多人认识了解妇科肿瘤相关疾病。（周璨晨）