服务人民健康 高品质医疗与商业保险如何形成合力？

论坛现场。主办方供图

5月5日，由复旦大学附属中山医院、中国人民健康保险股份有限公司主办的“蓝海启航——高品质医疗与商业保险高质量发展论坛”在复旦大学附属中山医院报告厅举办。

高品质医疗与商业保险形成合力 服务人民健康

党的二十大报告指出，推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置。深化医药卫生体制改革实施以来，我国基本医疗卫生服务的可及性持续改善。商业保险与医疗机构合作，为医疗服务高质量发展提供了更多可能。

国家卫生健康委员会体制改革司司长许树强在视频致辞中表示，在深化医改背景下，商业健康保险作为多层次医疗保障体系的重要组成部分，业务快速发展，保障能力持续提升，与基本医保正在互补，形成合力。下一步商业健康保险要不断丰富产品供给，设计纳入人群更加广泛，与基本医保衔接更加紧密的产品，实现与高品质医疗服务协同发展，满足群众个性化、多样化的保障需求。

上海市卫生健康委员会副主任虞涛指出，在推进高品质医疗服务体系建设进程中，商业健康保险的加入无疑带来了更多的可能性。在新的形势及要求下，商业健康保险如何进一步发挥特色专长、与高品质医疗服务形成合力，共同助力公立医院高质量发展，是双方共同面临的机遇与挑战。

中国科学院院士、复旦大学附属中山医院院长樊嘉表示，复旦大学附属中山医院携手中国人民健康保险股份有限公司成立“中山-人保创新研究中心”，希望对标国际，探索出“医险结合”的新模式、新方法，为满足广大患者就医体验和医疗服务作出应有贡献。

“2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，需要聚精会神地研究、谋划高质量医疗和高质量商业保险的定位、机遇和模式。”中国人民健康保险股份有限公司党委委员、副总裁李晓峰表示，本次论坛，旨在共同研讨高品质医疗和商业健康保险如何更好地服务于人民健康事业，服务于国家健康治理体系建设，为促进中国优质医疗和商业健康保险高质量、可持续发展作出贡献。

医险融合 助力医疗服务高质量发展

社会保障体系是人民生活的安全网和社会运行的稳定器。商业保险对促进多层次医疗保障有序衔接，满足人民群众差异化需求有积极作用。

中国医学科学院北京协和医学院卫生健康管理政策学院执行院长刘远立在主题演讲中表示，作为基本医保的补充，商业保险需要更注重内涵发展。期待“中山-人保创新研究中心”成立后，可以针对医院的痛点、难点，产生商业保险创新，驱动新药、新技术的临床研究与应用。

武汉大学医院管理研究所副所长、湖北省医疗保障局原二级巡视员戴伟带来题为《商业保险在医保高质量发展中的作用与定位》的主题演讲，深入分析了医保高质量发展的内涵与外延，并从政策、供给侧改革等角度，厘清医保与商业保险的关系。“当下医保与商业保险亟需有效衔接，包括留足发展空间、开放数据信息、服务合署经办、协同监督管理。”戴伟说。

波士顿咨询公司中国区执行合伙人吴淳就《全球医疗保险与医疗服务融合发展趋势》展开主题演讲。她指出，基于价值的医疗服务具备“提升治疗效果、降低差异、减少费用成本、持续优化”的优势。然而，中国在建立价值医疗体系的关键因素上，还面临不少挑战。此次复旦大学附属中山医院和中国人民健康保险股份有限公司的合作，可以帮助推动价值医疗在中国的落地开花，带动品质医疗与高质量商业保险的发展。

分享经验 打通“医疗+商业保险”产业链

近年来，复旦大学等携手产业合作伙伴，在产学研用、医险结合方面，率先展开了诸多创新尝试，沉淀出独具特色的“复旦经验”。

复旦大学公共卫生学院副院长何更生指出，目前国内缺乏医疗管理和医疗保险对口培养体系，兼有管理能力和医学背景的专业型人才培养不足。为此，复旦大学携手中国人保集团成立“复旦大学中国人保健康管理研究院”，打造健康管理高水平研究和教育平台，以开展重大课题合作研究，推进专业硕士联合培养工作，更好地促进学科发展、人才培养及研究成果转化应用。

上海市医学会涉外医疗分会主任委员、复旦大学附属华山医院国际医疗中心主任顾静文从国际医疗服务概念、全球卫生健康系统及国内高端医疗服务特点、华山医院创新案例三个角度分享了“医险结合”的华山实践。她表示，国际医疗服务的宗旨是为患者提供最佳就医体验及健康保障。

复旦大学医院管理研究所副所长、上海市医学会涉外医疗分会副主任委员章滨云认为，当下公立医院与商业保险衔接合作，仍有不小的挑战。商业医保面临筹资来源不足、资金使用处于相对弱势地位、资金管理缺乏有效控费手段的瓶颈。公立医院高品质医疗的合作衔接困难则主要集中于定价体系、制度要求、审计要求等。为此要从价值医疗的角度考虑合作与衔接。

“中国人民健康保险股份有限公司作为国家多层次保障体系下的商业保险，始终坚持‘突出健康管理的根本性，赋能保险业务发展’。”中国人民健康保险股份有限公司健康管理事业部总经理董雨星说。论坛上，他通过多个实际案例，解析了“全流程健康管理服务”如何满足老百姓高品质医疗服务需求及全生命周期的健康需求。

另外，为促进各方交流及多方融合，本次论坛设置圆桌讨论环节。讨论围绕“公立医院与商业保险协同发展未来展望”“公立医院与商业保险协同发展模式中的医疗资源合作、数据互联互通、产品服务创新、能力建设路径”两个主题展开，聚焦医险合作需求、发现衔接堵点、探讨解决方案。

实现人人享有健康的美好愿景，必须全面推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。本次论坛将推动高品质医疗与商业健康保险在创新融合、辐射带动等方面实现新突破、取得新成就，将更多的发展成果惠及百姓健康。