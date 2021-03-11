张爱萍：强化商业保险和医保合作 发展普惠型商业健康险

人民网北京3月11日电 （记者乔雪峰）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月7日下午，在主题为“凝聚多方力量，构建多层次医疗保障体系”的专场论坛上，青海省医疗保障局待遇保障处处长张爱萍建议，要进一步强化商业保险与医保的合作，发展普惠型商业健康险，建立多层次医疗保障制度体系。

“‘十三五’期间青海省大力推进医疗保障改革，建立统一的城乡居民医疗保险制度，强化医保制度间的有效衔接，发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助的三重制度综合保障，梯次减负的功能作用。”张爱萍表示，在商业健康保险发展方面，青海通过政府购买服务的方式，将基本医保、大病保险和医疗救助委托商业保险机构经办，为建立基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，商业健康保险等其他保障措施共同发展的多层次医疗保障体系夯实了基础。

“十四五”期间，在促进商业保险高质量发展方面，张爱萍表示，要进一步扩大商业健康保险供给，结合青海特色，为群众提供覆盖全生命周期、满足不同收入群体的产品服务。完善商业保险机构承办城乡居民大病保险运行和监管机制，引导支持商业保险机构针对60周岁及以上的老年人医疗保障需求和特点开发适合老年人的保险产品。

张爱萍建议，要强化商业保险机构与各级医保部门的合作，重点支持发展面向农村居民、城乡低收入人群、残疾人等特殊群体的普惠保险，加大综合保障制度，进一步巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。