77岁阿婆发热不退 医生抽丝剥茧寻出元凶“鹦鹉热”

中新网上海5月5日电 (记者 陈静)77岁的忻阿婆(化名)发热不退，呼吸衰竭，病情危重，病原检测竟发现是“鹦鹉热”惹的祸。

上海交通大学医学院附属新华医院(下称：新华医院)急诊科方面5日对记者表示，鹦鹉热，又叫鸟热、鸟疫，是由鹦鹉热衣原体引起人兽共患病，主要通过鸟类传播给人类。从事禽类、鸟类养殖、运输、交易、屠宰、加工等工作的人员为高危人群。

据悉，“鹦鹉热”病程较长，潜伏期通常在5至14天之间，病程平均6周，个别患者可长达20周。

该起病例中的患者忻阿婆身体一贯硬朗，可在2月底出现咳嗽咳痰，突然摔倒后，全身乏力不能站起，此后几天里出现言语含糊、持物不稳、部分对答错误等状况。大约一周后，忻阿婆又出现发热症状，在家人陪同下到新华医院急诊就诊。蹊跷的发热与神志不清，一度让医生疑惑不已，能同时累及呼吸系统和神经系统的“元凶”是什么？

由于病情危重，忻阿婆被收入了急诊监护室继续诊疗。新华医院急诊监护室医生在给忻阿婆进行治疗的同时，仔细搜索病因。相关常规生化培养、自身抗体等检查结果均为阴性，可忻阿婆仍在持续发热，体温在36.8°C—37.8°C之间波动。

痰液病原菌微生物检测结果显示：鹦鹉热衣原体等呈现弱阳性。“元凶”被抓到了，医生们开展了对症治疗，忻阿婆的体温终于降至正常范围。与此同时，医生判断：忻阿婆的颈项强直、言语含糊等状况，是由鹦鹉热支原体感染引发的肌肉并发症。

忻阿婆是如何感染鹦鹉热衣原体的呢？经过一番仔细询问，原来，忻阿婆所居住的房屋楼顶有人饲养飞禽。此次感染或与此相关。在采访中，医生告诉记者，传播“鹦鹉热”的鸟类包括鹦鹉、相思鸟、金丝雀、鸽子、海鸥等，其中，在春季，鸽子可能是一个重要的传播源。人吸入干燥排泄物的微粒、鸟类咬伤、口对口接触，甚至短暂接触都有可能造成“鹦鹉热”感染。

患者感染后“鹦鹉热”衣原体后，主要累及肺，可出现发热、头痛、咳嗽、肌痛、全身乏力等症状，也可能出现咽炎、腹泻和精神状态改变。“鹦鹉热”患者还可能会出现肝、肾、血液、神经系统、肌肉骨骼、皮肤黏膜等器官系统的并发症。不过，鹦鹉热在人与人之间传播并不常见。

医院方面介绍，在经过规范治疗，10余天后，忻阿婆的肺部感染好转，言语逐渐清晰，对答无碍，能自己吃饭和活动了，很快康复出院。(完)