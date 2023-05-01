4款药物从处方药转为非处方药 专家：药品安全性良好

(健康时报记者 杨晓露 谭琪欣)“地氯雷他定分散片、氯雷他定颗粒、盐酸氨溴索口腔崩解片、萘普生钠片都是治疗常见疾病的药物。再加上这些药物在临床应用时间较长、疗效确切、按说明书用药比较安全、质量可靠、应用方便，所以这次通过评审后将其纳入非处方药(OTC)进行管理。”北京医院药学部主任药师、国家药典委员会委员金鹏飞告诉人民日报健康客户端记者。

4月28日，国家药监局发布消息称，根据《处方药与非处方药分类管理办法(试行)》(原国家药品监督管理局令第10号)的规定，经国家药品监督管理局组织论证和审核，地氯雷他定分散片、氯雷他定颗粒、盐酸氨溴索口腔崩解片、萘普生钠片由处方药转换为非处方药。品种名单及其非处方药说明书范本一并发布。

金鹏飞解释说，这四款药物中，地氯雷他定分散片、氯雷他定颗粒都是常用的抗过敏药物，常用于过敏性鼻炎及慢性荨麻疹等疾病；盐酸氨溴索口腔崩解片为粘液溶解剂，主要用于化痰；萘普生钠片为非甾体抗炎药，主要用于缓解轻中度疼痛，特别是关节痛、牙痛、痛经、肌肉痛等慢性钝痛。

处方药转为非处方药有什么意义?浙江大学医学院附属第二医院药学部主任戴海斌介绍，处方药必须凭医生的处方才可调配、购买和使用；非处方药不需要医生处方即可购买和使用。处方药转换为非处方药，将显著节约患者、政府和医生的成本，同时为企业创造了新的机会。

戴海斌告诉人民日报健康客户端记者，对患者来说，一些轻微的、常见的病症，患者可以自我诊断、自行用药，这部分药如果仍然需要通过挂号就医取得，将为患者带来不便(去医院的程序比去药店复杂)，同时增加患者购药负担(挂号费、诊疗费)，因此消费者乐意去购买非处方药。处方药转换为非处方药可以通过患者的自我诊疗降低医疗支出。

戴海斌还提醒，非处方药也是药，不能视同普通的消费品，患者仍需要与药师充分沟通，并仔细阅读药品说明书。