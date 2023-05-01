“深水埗健康社区”计划在港启动 推广社区医疗和健康服务

中新网香港4月30日电 (戴小橦 王梁屹)香港社区医疗教育服务协会联同深水埗民政事务处、深水埗居民联会、九龙社团联会深水埗地区委员会合作推出的“深水埗健康社区”计划30日在香港举行启动仪式，现场亦举办中西医义诊服务，超过2000名深水埗区居民参加。

据悉，该计划将在今年为10000名或以上深水埗区居民提供社区医疗及健康服务，涵盖在社区开展健康专题活动，开设专业健康检查如骨质疏松检测、心血管硬度检测等，同时针对学童健康举办工作坊及讲座，开展小医生计划，让学生了解并认识医务人员的专业范畴及传递健康资讯等。

香港特区立法会议员林哲玄表示，希望市民们可以重视健康预防，通过参与社区医疗的身体检查，提前预防常见的慢性疾病，了解基本医疗知识，改变不良生活习惯，同时舒缓公立医院专科门诊集中处理不稳定及复杂个案的压力。

香港社区医疗教育服务协会荣誉顾问梁智鸿表示，预防胜于治疗，希望通过推广健康教育，让更多市民有机会参与进计划，响应特区政府早前提出的“基层医疗健康蓝图”，也希望这种社区医疗模式可以逐步推广到其他地区。

香港九龙社团联会理事长徐莉表示，基层医疗是市民们最关心的民生问题，以社区为中心的医疗体系将极大提升基层市民的安全感，希望通过发展多元化的健康制度和社区医疗教育服务，让居民更多参与健康活动。(完)