专家提醒：早期肺癌静悄悄 警惕这些“预警信号”

“早期肺癌不一定有症状，早期诊断主要靠体检，通过低剂量螺旋CT检查，能够发现一些边界清晰的肺小结节，也会发现一些磨玻璃影的肺小结节，能将非常早期的肺癌患者筛查出来。”在第29个全国肿瘤防治宣传周期间，江苏省肿瘤医院内科行政副主任、主任医师沈波做客“人民好医生”客户端直播间时，对于肺癌的高危人群有哪些、出现哪些症状要当心、如何做好早筛等问题进行了解答。

肺癌高危七类人群 重视早筛防疾病

沈波介绍，烟草与肺癌发病密切相关，但燃烧物品时的烟雾、装修时大理石里的氡气、大气污染、疾病感染、遗传等也是引起肺癌发生的原因之一，这些人群尤其要注意。

一是吸烟人群。

二是肺癌家族史人群。如三代以内的长辈、直系亲属有肺癌发病史，一定要重视肺癌筛查。

三是有慢性炎症患者。如慢性肺炎、肺间质纤维化、肺结核等慢性感染。

四是临床上诊断为瘢痕癌、疤痕癌，结核以后形成结核球或者钙化病灶患者。

五是粉尘作业人员。如建筑行业中接触石棉物质，长期大量纤维状的丝网吸到肺里会引起肺癌发生。因为肺小结节遇到小颗粒、小纤维，沉积多年后会形成肺部结节，然后出现磨玻璃样变，从而引起肺癌。

六是有肿瘤家族病史人群。肿瘤的发生发展多与基因突变有关，因此应特别注意。

七是长期生活在污染环境以及饮食和水土不洁地方人群。

低剂量螺旋CT 发现早期肺癌“放大镜”

如何能够捕捉到早期肺癌的蛛丝马迹？沈波表示，可以通过三种检查手段来发现。

清晨第一口痰。可以通过化验痰液检查发现是否有肿瘤细胞，再做进一步的精准诊断。

抽血。发现肿瘤标致物。

X线检查。低剂量螺旋CT对肺部疾病，尤其是肺小结节诊断能更明确；1厘米以上肿块拍胸片也能够发现。而低剂量螺旋CT扫描是肺癌早发现非常重要的检查手段。

胸闷气喘、咳血 这些症状要当心肺癌发生

目前在临床上，将肿瘤分为一期、二期、三期，即常说的早、中期和中晚期，四期就是常说的晚期。

一期患者往往没有症状，绝大部分是通过体检或者偶然的检查发现，也会有患者因咳嗽、不舒服、胸闷不适去就诊，此时肿块一般在3至5厘米以下。低剂量螺旋CT能够较好地将早期患者筛出。

二期患者往往伴有淋巴结肿大或肿块增大，肿块超过5厘米，或者肿块侵犯到胸膜，引起胸闷、咳嗽，甚至伴有胸痛症状。

三期患者即中晚期患者一般都会出现咳嗽、喀血、胸闷、胸痛等症状，但症状不太明显。

四期患者即晚期患者，症状明显，症状多。如果转移到脑部，患者首诊会因为头昏、头痛，甚至跌倒、昏迷等原因；如果转移到骨头，可能会因腰痛、肋骨痛、腿痛、四肢疼痛或者肱骨转移就诊；如果引起胸水，会因胸闷气喘就诊。

沈波表示，肺癌常见的是咳嗽，由于肿块大部分是中央型，长在气管旁边直接引起咳嗽、咳痰；肿块会压迫气管，气道通气量少，一活动就会胸闷气喘。因此，出现咳嗽、胸闷气喘、咳血，痰里带血，以及胸痛等症状时一定要重视。

勤运动、戒烟草 别给肿瘤可乘之机

如何预防肿瘤的发生，沈波提出了九点建议。

一是首先要戒烟。二手、三手烟伤家人，伤朋友，不管男女老少不要抽烟。

二是远离空气污染。如果空气不好，口罩是阻隔空气污染非常有效的方法。

三是预防室内空气污染。新装修房间要让化学物质有效散发，使用环保材料。

四是减少厨房油烟。厨房做好排油烟装置，少油炸，油不烧过热。

五是做好职业防护。从事粉尘工作人员，包括油漆工，一定要戴好口罩。油漆中的化学物质，切割瓷砖时的粉尘都会引起肺癌的发生。

六是慢性感染要彻底治愈。比如慢性炎症、结核等，长期不愈增加患病机率。

七是养成良好生活习惯。早睡早起，适当锻炼。

八是合理运动有效防癌。肿瘤患者在治疗过程中，也要有适当有氧运动。每周四个半个小时以上有氧运动，能保持身体活力，调动身体免疫系统，防止肿瘤发生。

九是建立良好的健康理念。做好体检让肿瘤能够早发现。

最后，沈波认为，肺癌治疗可以搭配中医中药进行，如患者出现厌食、睡眠不好、多酣以及其他治疗反应时，可以采用中医中药来调理，能减轻患者治疗副反应，改善患者治疗体验。他相信，未来在多学科诊疗过程中，中医一定会占据非常重要的位置。