全国肿瘤防治宣传周：肺癌早期难发现 定期筛查是关键

2023年4月15至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。肺是人体与外界进行气体交换的器官，肺功能包括肺通气功能和换气功能。目前，肺癌是全球发病率较高的恶性肿瘤之一。那么，我们如何才能远离肺癌，一起听听专家怎么说。

中南大学湘雅三医院呼吸与危重症医学科主任孟婕在接受人民网记者采访时介绍，肺癌是起源于肺的恶性肿瘤。有长期吸烟史、有肺癌家族史、患有慢性支气管炎和肺结核等肺部慢性疾病、工作中接触致癌物质的人群，都是肺癌的高危人群。

孟婕表示，肺癌发病隐匿，其临床表现与生长部位、浸润程度、转移以及伴癌综合征有关。早期多无明显症状，待发生咯血、胸痛、骨痛等症状时，多数已进展至中晚期。

“如今，肿瘤的治疗水平虽然较以往有明显提高，新治疗手段层出不穷，但肿瘤的治愈之路仍要依靠早预防、早发现、早诊断和早治疗。”孟婕建议，肺癌高危人群从40岁开始，每年进行胸部低剂量螺旋CT检查；其他人群，建议45岁开始筛查。

“早期肺癌通常以肺结节形式呈现，因此定期筛查很关键。”孟婕表示，但首先要明确，肺结节不等同于肺癌，很多肺结节是良性的。肺结节并不是一种疾病的诊断，而是医学影像学的术语。肺结节分为良性结节与恶性结节。有数据统计，在检出的肺结节中，良性结节的比例占90%以上。良性结节可能是炎症、结核、炎性肉芽肿等，也可能是肺部陈旧性改变，有的不需要临床干预，有的经过临床干预后可以完全吸收。

“肺结节虽然大多数是良性的，但也存在一些恶性结节，这些恶性结节有可能是早期肺癌，需要及时干预。当患者肺结节不断增大，结节有分叶、毛刺、空泡、有胸膜牵拉等情况时，就要警惕可能患上了早期肺癌。”孟婕说。

预防肺癌要关口前移。孟婕建议，戒烟，尽量避免接触二手烟；制造良好的居家环境，如避免明火燃煤取暖、加强厨房油烟的排出等；适当体育锻炼，摄入新鲜蔬菜水果；有职业暴露危险者做好防护措施；雾霾天气外出时做好防护；有呼吸系统疾病者及早规范化治疗。（视频制作：实习生杨依莎）