直播预告：一场关于癌症的对话

谈及“癌症”，可能大家心中是惊恐的，也是不愿意提及的字眼，但“癌症”又是人类生命发展历程中不得不面对的命题。近十年来，我国癌症发病率也呈上升趋势。令人“谈之色变”的癌症，究竟是哪些原因引起？应该如何有效预防和治疗？

4月21日10：00至11：00，中国工程院院士、遗传毒理学专家、中国医学科学院肿瘤医院研究员程书钧，苏州大学附属第一医院血液科主任、第十三、十四届全国政协委员吴德沛做客“人民好医生”客户端直播间，围绕公众关心的癌症成因、癌症预防与治疗等话题展开深入探讨，分享各自的临床经验与研究成果。欢迎届时收看。

嘉宾简介：

程书钧，遗传毒理学专家、中国工程院院士、中国医学科学院肿瘤医院研究员。长期从事肿瘤的化疗病因和癌变机理研究毒理遗传学研究，以及人肺癌变分子机理和肿瘤分子标志谱研究。对中国致癌物检测和遗传毒理学的发展作出了重要贡献。

吴德沛，主任医师、教授、博士生导师；苏州大学附属第一医院血液科主任；国家血液系统疾病临床医学研究中心常务副主任；江苏省血液研究所副所长；苏州大学造血干细胞移植研究所所长；第十三届、十四届全国政协委员；中华医学会血液学分会主任委员；中国医师协会血液科医师分会副会长；中国造血干细胞捐献者资料库专家委员会副主任委员；《中华血液学杂志》总编辑。

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