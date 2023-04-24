世界脑膜炎日：发烧会烧坏脑子吗？这些情况要小心

4月24日是世界脑膜炎日。在日常生活中，很多家长担心，孩子发烧会不会把脑子烧坏？发烧会不会烧成脑膜炎？在本期《1分钟养生课》上，西安交通大学第二附属医院儿童病院副主任医师李静为广大网友讲解相关知识。

李静分析，发烧本身是不会对脑子造成损伤的，生活中出现发烧能烧坏脑子的情况，主要因为持续发烧是由病毒、细菌等感染引起的，如果不积极治疗的话，就可能会导致脑炎、脑膜炎，从而损伤脑部，甚至引起神经系统的后遗症。

李静表示，孩子一旦出现高烧，需要口服退热药，比如美林、泰诺林，在服药的同时进行物理降温。另外，要保证充足的水分摄入，使孩子吃退烧药后有汗可发。

“持续时间长、热度比较高的发烧容易引起脑膜炎。”李静说，一般情况下，发烧时间超过五天，体温超过40度，引起脑膜炎的风险会增加。此外，在发热过程中，如果孩子表现出精神烦躁，或者爱哭闹、嗜睡，或者触碰不醒，一定要注意有没有出现脑膜炎。

脑膜炎是否会导致后遗症？李静表示，一旦得了脑膜炎，如果不及时治疗，毫无疑问会对孩子的智力发育造成影响。因为细菌一旦进入到脑膜内，对于身体很多部分都有影响，部分孩子在治疗后有可能会出现并发癫痫以及智力低下等情况。

那么，平时如何避免脑膜炎的发生？李静表示，第一要积极治疗呼吸道感染，因为脑膜炎大都由呼吸道感染并发而来；第二要提高儿童的体质；第三积极接种流脑疫苗。

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