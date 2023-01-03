青岛：免费送药解病痛

元旦前夕，李女士与丈夫都发起了高烧，四处求药不得，便来到位于山东省青岛市李沧区九水东路的佳家康社区医院，想挂号看病拿点退烧药，没想到夜间的社区医院大门紧闭。叹气间，李女士却发现玻璃门上贴了张纸，上面写着：“如果你夜里发烧了，就来这里取吧（布洛芬片），请留给最需要的人。”公告下方粘贴了大概有十多袋的药片，李女士便从中取了一袋。

寒冬腊月里，这一袋小药片，及时缓解了李女士一家人的病痛。

“自2022年12月25日起，我们就开启了夜间赠药模式，为的就是能够帮助周边患病的老百姓度过艰难时刻。”青岛市李沧区九水东路佳家康社区医院院长郭艳告诉记者，最近这段时间，他们医院里的不少医护人员都病倒了，没办法正常夜间开诊，但是晚上来看病的病患不少，而且大部分都是要解决发烧问题，所以，他们就决定每天晚上贴出15袋布洛芬供大家自取，能帮多少是多少。

据悉，除了夜间免费赠药，这家社区医院还开启了线上预约取药以及现场就诊免费赠药的“帮助模式”，市民可以通过相关小程序线上预约布洛芬药片，若线下就诊出现发烧的情况，医院也可免费提供布洛芬片。

“线上每天放出500个人的量，每人4片。线下只要患者来就诊，出现发烧的情况家中又没有布洛芬的，都可以免费给，我们储备了3000人量的布洛芬片，截至目前已经免费发出了1万片。”郭艳说，他们会继续联系工厂进行购药，只要大家有需要，就坚持做下去。