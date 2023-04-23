中消协发布“五一”消费提示：出行安全为先 明辨陷阱及时维权

人民网北京4月23日电 （记者孙红丽）“五一”假期临近，将迎来新一波消费潮。中国消费者协会今日发布“五一”消费提示，提醒广大消费者在假期出行、购物时秉持安全第一的原则，践行绿色消费的理念，维护自身享有的权利。

中国消费者协会提示，提高意识安全为先。自驾游提前检查车况，守法通行，不去未开放景点、无人区和存在安全隐患的目的地。不要食用“野味”和未加工处理的“生鲜”食品。出行在外要保管好随身财物，尽量不携带贵重物品，做到“轻装简行”。保持好个人卫生，在人群密集的公共场所要注意避免疾病交叉感染，特别是老人、小朋友要做好防范措施。

中国消费者协会倡导消费者坚决抵制餐饮浪费、过度包装等不良行为，共筑绿色节约消费新风尚。购买茶叶、蛋糕、水果等商品时，主动选择包装简约、质量过硬的商品，抵制奢华浪费的包装商品，摒弃华而不实的“面子工程”。同时，发现经营企业存在诱导消费者超量点餐或者商品过度包装，尤其是茶叶过度包装的行为，要勇于指出、批评纠正，经营单位拒不改正的，可以向市场监管部门、消协组织或有关媒体举报曝光。

另外，明辨陷阱及时维权。消费者在面对各种商品时，要擦亮双眼，谨防陷阱。如果跟团旅行和进行预付式消费，一定要对服务的价格、质量、规格、标准等合同条款严格审查，明确违约责任，签订书面合同。消费者在购买商品或者服务后，要注意索要并留存消费凭证，同时还可以对商品宣传广告、聊天记录、支付记录进行截图保留，在遇到消费纠纷时，及时维护自身权益。

中消协敦促经营者诚信守法、合规经营，切实保障消费者合法权益，营造绿色健康的消费环境，重视消费者的诉求，为消费者“五一”假期增添幸福感、安全感，让消费者敢消费、愿消费，提振消费信心。