国际首个HMO检测团标发布 婴配粉发展迎来新助力

近日，《婴幼儿配方乳粉中7种母乳低聚糖含量的测定-液相色谱质谱法》团体标准发布，该标准由中国飞鹤牵头，国家奶业科技创新联盟等单位共同完成制定，是国际首个母乳低聚糖（HMO）的检测方法标准。

作为母乳中仅次于乳糖和脂肪的第三大固体成分，HMO一直都是备受关注的存在。HMO在母乳中具有调节免疫，帮助大脑发育及调节肠道菌群等功能，对婴幼儿的成长发育有着不可忽视的重要作用。其做为一个非常重要的营养成分，它的组分功效等已经得到了很多临床研究的充分证实。并且，它已经实现了工业化条件下大规模的生产，商业化的产品也已经在国际上出现并受到了广泛的关注和接受。2015年起，HMO的婴幼儿配方粉在国外陆续上市。

然而，虽然已经有国家用于食品添加，但是长期以来，国内外却一直没有HMO的检测方法标准，这让HMO在食品行业的发展有了一定的不确定性。“我们很早就关注到了这个行业难题，并对检测领域进行大胆布局。”飞鹤相关负责人介绍道，从确定化合物、确定检测技术路线到验证等环节，研究团队进行了大量的探索。

基于此，飞鹤联合其他科研机构，牵头制定了《婴幼儿配方乳粉中7种母乳低聚糖含量的测定-液相色谱质谱法》团体标准，并于近期公布。这不仅填补了HMO在配方食品中检测方法的空缺，也为新产品的研发和生产提供了技术保证，更为相关产品的质量检测提供了科学依据。

事实上，HMO检测方法的标准之所以迟迟未面世，主要是由于技术攻关有很大难度。由于母乳组成复杂，其成分中大量的乳糖与乳脂肪是HMO分离检测中较大的干扰因素。而HMOs本身无发色基团，在检测器上的灵敏度低，增加了技术攻关的难度。此外，相关检测方法的开发没有前人可借鉴的经验，每一步都需要自己探索。

在建立HMO检测方法的过程中，异构体的分离是最大的难题，直接关系到检测方法的确定。“我们花了两年多的时间，尝试了各种梯度的条件，做了几千次实验。过程中不仅需要尖端仪器的支持，更依赖研究人员的经验。”飞鹤研究人员说。

在研究过程中，飞鹤团队还创造性地引入数学建模，并在此基础上形成了一套可复制的检测方法论，这在乳品检测领域尚属首次。最终，飞鹤成功建立了1次进样分离7种HMO的检测方法，不仅成本低效率高，而且易于普及。

这一耗时两年多研究总结出的测定方法，飞鹤并没有私藏，而是选择将其公布出来，促进国产婴幼儿奶粉行业高质量发展。“检测方法的开发不是一朝一夕的事情，对各家都是一个挑战。我们把检测方法共享出来后，大家可以直接使用，能够节省大量的时间和金钱成本。”飞鹤研究人员表示。与此同时，飞鹤还开发出了HMO标准物质，并针对HMO的应用建立了活性组合物、蛋白、脂类等多领域共计十多个专利布局。

飞鹤相关负责人表示，未来，飞鹤将持续借助自身平台与资源优势，攻克更多行业难题并共享，为中国乳业的发展注入新动能。据了解，飞鹤已牵头“十四五”项目，将研制中国新一代婴配粉。