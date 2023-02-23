婴幼儿配方奶粉正式实施“新国标”

在经历了两年过渡期后，2月22日，婴幼儿配方奶粉“新国标”正式实施。北京青年报记者了解到，被业内称为“史上最严”的奶粉新国标对婴幼儿配方奶粉中的营养素含量最小、最大限值进行了修订和补充，让营养物质的添加更符合国内婴幼儿的需求。2021年3月18日，国家卫生健康委发布50项新食品安全国家标准，其中，包括《食品安全国家标准 婴儿配方食品》（GB 10765-2021）、《食品安全国家标准 较大婴儿配方食品》（GB 10766-2021）、《食品安全国家标准 幼儿配方食品》（GB 10767-2021）。

奶粉新国标颁布后设置了过渡期，2月22日，共计三项营养与特膳食品标准（以下简称“新国标”）正式实施。根据新国标，2023年2月22日后生产的婴配奶粉必须重新取得市场监管总局食品审评中心的注册。截至2月15日，已有31家乳企旗下112个品牌的316个配方获得新国标注册。

业内人士预测，婴幼儿配方奶粉行业将迎来配方注册后的第二轮调整。海通国际分析师在一份报告中指出，2023年2月新国标二次注册制实施后，将出清部分无法通过新国标的品牌，预计无法通过新国标的厂商约占中国市场的10%-15%份额，对应160亿到240亿元的销售额。

不过，乳业分析师宋亮表示，经过奶粉注册制后，我国奶粉行业前十家企业占比高达80%左右，集中度非常高。这次新国标实施后，估计会淘汰掉一些小品牌，市场容量在10亿到20亿左右。

有业内人士表示，新国标对奶粉营养元素添加量的精准性、营养元素完整性等方面要求更加明确，对婴儿配方食品企业的原料选购、供应链、生产工艺、研发和生产的稳定性等提出更高要求，也将使行业准入门槛再次提高。