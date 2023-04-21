肿瘤是威胁人类健康的主要疾病之一。随着医疗技术的发展，癌症逐渐转变为可防可治的慢性病。

“做好三级预防，科学防治肿瘤，有助于打赢健康保卫战。”解放军总医院第五医学中心肿瘤医学部主任胡毅介绍，研究表明，采取积极预防、规范治疗等措施，对降低肿瘤的发病率和死亡率有显著效果。

一级预防：病因预防

肿瘤的一级预防是病因预防，即通过采取有效措施，减少肿瘤的诱发因素，从而降低易感人群的发病率。

肿瘤的发生发展与包括疾病因素、环境因素、生活方式等许多危险因素相关，我们能够从自身控制的就是保持良好的饮食、作息习惯，保持健康的心态。

在饮食上，建议大家注意以下几点：不食用霉变或腐烂变质的食物，霉变或腐烂变质的食物中含有黄曲霉素，容易导致胃癌和肝癌；尽量不高盐饮食及少食用刺激性食物；烹饪食物时可多采用蒸、煮等方式，控制每日食盐的摄入量；尽量不食“三高一低”类的食物，即高热量、高脂肪、高动物蛋白、低维生素和纤维素的食物；摄入过多熏烤类食物，会显著增加结直肠癌的发病率。此外，尽量不要进食过硬、过热的食物，吃饭不要太快。

如何健康饮食？多吃白菜、甘蓝、萝卜、花椰菜、芥菜等蔬菜以及水果、奶类等。多食用这几类食物，有助于降低消化道肿瘤、肺癌、乳腺癌的患病风险。建议正常成人每日蔬菜摄入量达50克。多吃全谷物和豆类等食物，如燕麦，混合谷物粉，全麦的馒头、面包、面条等。平时适量吃一些鱼、禽、蛋、瘦肉等，建议每周吃鱼2次或300—500克、蛋类300—350克、畜禽肉300—500克。注意每月食用动物内脏不超过3次。少喝或不喝含糖饮料。

养成健康合理的日常作息。我们应保证每日的睡眠时间在7小时以上，劳逸结合，用良好心态面对压力，保证免疫系统、内分泌系统不被破坏。另外注意尽量不要沾染烟酒，长期吸烟、饮酒是所有肿瘤的致病因素。

同时，还要避免一些常见的肿瘤认知误区：

（1）长期吃素。植物性食物是健康的，但如果不摄入肉蛋奶等，无法保证充足的能量。肿瘤患者治疗会消耗大量能量，如果不摄入肉蛋奶等食物，可能会使身体更加虚弱，循序渐进地补充高蛋白食物仍是大多数癌友的合理饮食方式。

（2）保健品抗癌。世界癌症研究基金会明确表示，不要靠吃保健品、补品来抗癌。保健品本身无治疗肿瘤的功效，而人的体质各不相同，营养品吃得不合适还会起到伤害身体的反作用。

（3）癌症有传染性。癌症本身并不具有传染性，没必要因此和癌症患者分开生活。然而，由于一些传染性的病毒（如人乳头瘤病毒和乙型、丙型肝炎病毒）会导致患癌风险增加，因此需要当心。

二级预防:定期筛查

二级预防是在疾病早期通过定期筛查将其发现，并进行早期诊断和早期治疗，实现早筛查、早诊断、早治疗。

定期体检和筛查是二级预防的关键。建议大家积极参加健康体检。此外，还要根据个人生活习惯、年龄、性别、职业、家族病史等情况针对性进行专项筛查。需要长期接触化学制剂（沥青、煤焦油、石棉等）、装修材料、放射线的人群；有大肠息肉病、大肠腺瘤、溃疡性结肠炎、克罗病等病史的人群；幽门螺杆菌检测阳性、胃溃疡、胃息肉、慢性萎缩性胃炎患者；5年以上乙肝患者或乙肝病毒携带者；有慢性肝炎病史、肝硬化、有长期吸烟史、长期大量饮酒的40岁以上人群；直系亲属有肿瘤家族史等人群，需要定期进行血液肿瘤标志物、肺CT、腹部超声、胃肠镜、妇科超声等专科检查。

如果平时出现以下情况要及时就诊：①摸到身体表面有肿块；体表黑痣和疣颜色加深、范围增大。②皮肤或黏膜有经久不愈的溃疡。③有耳鸣耳聋、鼻涕带血、脸部感觉麻木等症状。④持久性声音嘶哑、干咳、痰中带血。⑤吞咽食物困难或持续性消化不良、食欲减退，进而出现没力气、消瘦等症状。⑥女性阴道异常出血，男性有无痛性血尿、排尿不畅等情况。

三级预防：合理治疗

三级预防是临床（期）预防或康复性预防，即对肿瘤患者进行规范化治疗，防止疾病进展和复发。肿瘤的严重程度不同，治疗手段和效果也有区别。目前，肿瘤治疗包括外科手术、放化疗、免疫治疗、靶向治疗等多种治疗方式。

发现较早的肿瘤可以经过微创切除、手术切除治愈，术后能恢复正常生活状态。随着抗癌新型药物的不断问世，肺癌、胃肠肿瘤、乳腺癌、肝癌、泌尿系肿瘤等均可通过多学科协同综合治疗，控制肿瘤生长。

需要进行手术治疗的肿瘤患者，在手术前后要根据医生指导进行护理，比如胃癌患者手术后忌进食牛奶、糖和馒头、包子、面条、蛋糕、根茎类蔬菜（如土豆、马铃薯、芋头、山药）等高碳水饮食，以防发生倾倒综合征——即上腹饱胀不适、恶心、呕吐胆汁及心悸、眩晕、乏力、血压降低等临床表现。肿瘤患者术后饮食可按照汤—粥—软饭—米饭的顺序逐步过渡；外科手术后，卧床患者要积极训练，尽快恢复呼吸、排尿、排便等基本功能，并遵医嘱下床活动，防止血栓发生。接受放化疗的肿瘤患者，如果在治疗期间出现恶心、呕吐、腹泻、乏力、骨髓抑制等情况，不要惊慌，及时反馈给医生，及时调整治疗药物的剂量，每周复查血常规、肝肾功能，并加强营养、配合治疗，及早控制疾病进展，逐渐恢复到正常生活状态。