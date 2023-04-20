直播预告：提升综合能力 推进县级医院高质量发展

县级医院是促进完善分级诊疗体系、提升区域整体医疗质量的关键力量。如何牢牢把握保障人民健康这条主线，进一步提升综合能力，持续推进县级公立医院高质量发展？

4月21日10：00至11：00，福建省安溪县医院院长陈鑫坛将做客“人民好医生”客户端，围绕推进县级医院高质量发展相关问题进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

陈鑫坛，福建省安溪县医院院长，中国老年保健协会慢性病管理委员会常务委员，中国胸痛中心联盟县域医院及基层工作委员会委员，中国县域卫生-县域医院高质量发展联盟全国委员，中国医药教育协会县域医共体急救工作委员会常务委员，海峡两岸医药卫生交流协会台海医学发展委员会常务委员，福建省海峡医药卫生交流协会基层医院院长交流分会常务理事，福建省海峡医药卫生交流协会全科医学分会常务理事，福建省医院协会县（市、区）级医院管理分会第一届委员会常务委员，福建省海峡医药卫生交流协会胃癌外科分会第二届理事会常务理事，安溪县医学会理事长。

如何收看：

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