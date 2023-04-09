粤成立县级医院影像科发展工作组 提升县医院综合能力

广东省县级医院影像科高质量发展工作组近日在广州成立。暨南大学附属第一医院副院长、广东省医院协会医学影像中心管理专委会主任委员张水兴表示，该工作组从提升综合诊断能力、建立精细化管理体系等层面出发，在影像专科层面上推进县域医院高质量发展。

在县域医院里就能就近完成疾病诊断、治疗，大病不出县，是深化医改的一大目标。而要让县域医院能够承担和满足广大患者的医疗需求，则需要加强县域医院的医疗服务能力，能提供和大型三级甲等医院同质化的治疗。其中，医学影像这一平台型学科在辅助诊断、精准治疗等方面的作用关键。

暨南大学党委副书记孙彧指出，县级医院影像科高质量发展工作组的成立在专科层面上推动县域医院高质量发展，将造福更多的百姓。

暨南大学附属第一医院党委书记闭思成在致辞中说道，医院一直致力于推动优质医疗资源下沉和“东拓南扩”的区域医疗布局，期待委员会为县域医院影像科发展带来新的机遇和变化。

据介绍，工作组成立后，将以点对点方式与广东省县级医院影像科对接，通过座谈会形式了解基层医院的现状和需求，针对其薄弱之处制定相应的培训模式。通过自下而上的进修和学习、自上而下的培训和会议从制定扫描规范、建立质控标准、完善精准诊断、提升科室管理等方面加强县级医院影像专科能力建设，从人工智能、信息化技术方面实现县级医院均质化影像诊断水平，提升县域内常见病和多发病的诊疗能力，加快建设县级影像高质量人才队伍，依托县医院构建互联互通的区域化医学影像诊断中心和微创介入中心，推动县医院综合能力的提升。

广东省医院协会黄力会长表示，广东省医院协会医学影像中心管理专委会成立县级医院影像高质量发展工作组是广东省第一个在专科层面上落实国家卫生健康委“千县工程”县医院综合能力提升工作的建设方案，将为县级医院专科高质量发展提供示范。(蔡敏婕 张灿城)