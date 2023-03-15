阿里健康携手中国县域医院院长联盟举办县域医院院长研修班

3月10日至11日，阿里巴巴公益、阿里健康公益携手中国县域医院院长联盟在杭州举办“县域医院院长研修班”，20余位来自全国各地的县域医院院长参加了研修班，通过主题座谈、互动交流等多个环节，旨在为院长在医院经营管理与医疗能力建设等方面的探索和实践提供有益参考，助力县域医院院长“医院经营+医院管理”能力长效双提升。

围绕当前县域医院发展中遇到的问题，中国县域医院院长联盟医院发展专家委员会主任委员、清华大学医学院健康中国领导力研究中心主任周生来表示：“突破瓶颈应进行管理体制、运行机制和服务模式创新，即解决医院如何办、科室如何管、医护人员如何当的问题。”

技术服务管理，管理创造效益。周生来强调了县域医院经营管理和运营管理的重要性。他认为，经营是靠创新发展，解决的是领导力的问题；运营是精细化管理，解决的是执行力的问题。所以县域医院院长要善于把有限的卫生资源最大限度产出，以满足民众日益增长的、无限的卫生健康需求。

此外，周生来强调，要倡导院长职业化，对院长进行职业化培训。在县级医院全面推广预约诊疗，开展一体化“防病”“管病”健康管理服务模式，为县域医院健康发展找到新路径。

研修班上，赖建生就县域医院改革可能出现的挑战逐项剖析并提出相应的应对措施及建议。赖建生认为，院长作为医院的“脑部中枢”是极为关键的角色，要清晰地知道DRG/DIP支付改革的风险与机遇，才能为整个医院的运营管理指明方向。

“公立医院要借助DIP/DRG改革，找到适合自身的发展路径，效益提升会带动学科发展。”赖建生表示，在医疗安全和质量保障的前提下，进行成本管控，持续改进医疗质量，还会带动职工满意度和病患满意度的提升。

赖建生还特别强调了按病种付费下的学科建设发展路径。他认为，管控成本的同时，要优化各病种的诊疗流程，去发现并有意识的培植出专科的优势病种。当每个专科都有优势病种时，势必会带动学科发展，从而引领整个医院的发展。

研修班还邀请暨南大学基础医学与公共卫生学院研究员周麟、玉环市第二人民医院健共体集团书记费伦从各自专业角度对县域医疗发展进行多层次、多维度的分享，为县域医院精细化管理建设提供了参考思路。

长期以来，阿里健康一直关注县域优质医疗卫生资源及医疗服务能力建设。据了解，自2021年7月，中国县域医院院长联盟便与阿里健康建立合作，不断通过“互联网＋医疗”培训学习新模式探索互联网技术为县域医疗机构医疗服务能力建设带来的价值空间。2022年9月，阿里健康携手中国县域医院院长联盟举办的“心血管疾病介入手术操作视频评优大赛”，充分体现了双方在基层医生培训项目中取得的实战成果。

从基层医生到县域医院院长，从基础医疗知识到实操手术能力、再到医院经营管理经验，阿里健康持续发挥优质专家资源整合能力，通过线上、线下项结合的培训创新模式，积极参与并助力基层医疗服务能力提升。

“阿里健康积极参与国家‘大病不出县’体系的构建和完善，通过互联网技术、线上线下相结合的创新研修模式，持续推动优质医疗资源下沉，持续助力县域医疗服务能力建设，是阿里健康长期致力的方向。”阿里健康资深副总裁马立表示，县域医院守卫着8-9亿人群的健康，是居民健康的“守门人”，我们愿持续将普惠的技术和能力推向最广阔的县域，服务更多县域居民。