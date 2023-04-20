科技日报北京4月19日电 （记者张梦然）身体和思想密不可分地交织在一起的观点，不仅仅是一种抽象概念。因为科学家发现，控制运动的人类脑区，可能由两个十分不同的系统组成：一个系统支持精确运动控制，另一个协调全身运动。科学家认为，这可能有助于解释身心状态如何以及为何如此频繁互动。这项研究于19日发表在《自然》杂志上。

运动皮层是产生信号指导身体运动的脑区，一直被认为是各特定区域的“地图”，负责启动身体特定区域的运动。

美国华盛顿大学医学院研究团队绘制了这一区域的“地图”，他们将该区域阐释为一个所谓的“皮质小人”，沿皮质描绘了从头到脚趾所有的身体部位。但后续研究观察到了不一致之处，对“皮质小人”模型提出了质疑。

此次为探索人类运动皮层的结构，团队使用各年龄的人们在休息和进行任务（如眨眼、屈膝或吞咽）时的功能性磁共振成像数据。他们发现，经典小人结构散布于皮层较薄区域，彼此之间以及与一个特殊网络之间有很强的功能连接，该网络对活动和生理控制、唤醒、错误相关活动和疼痛十分重要。这些散布区域被发现不特定于某一运动，在行动规划（手脚协调）和身体轴向运动（如腹部和眉毛）中协同激活。

团队提出，运动皮质是由两个综合行为控制系统组成的：一个广为人知的系统由影响特定对象的回路组成，控制特定肢体部分如手指、脚趾和舌头的精准、单独运动（说话或操纵物体所需的那种灵巧动作）；而第二种综合的输出系统，称为躯体感觉—认知活动网络，被发现对于整合目标和生理学更为重要。

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通过呼吸练习让身体平静下来，思想也会平静下来。这类做法对焦虑症患者确实有帮助，但之前还没有太多科学证据证明它是如何起作用的。新研究帮助人们找到了联系。同理，该成果还有助于解释一些令人费解的现象，例如为什么焦虑会让一些人想要来回走动，为什么刺激调节消化和心率等内部器官功能的迷走神经就可缓解抑郁，以及为什么经常锻炼的人会说，他们对生活的看法变得积极了。