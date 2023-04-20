爱国卫生月|爱卫在行动 城乡更宜居
2023年04月20日08:29 来源：人民网
编者按：4月是第35个爱国卫生月，今年的活动主题为“宜居靓家园 健康新生活”。为助推健康中国建设，打造宜居美丽家园，《全国爱国卫生运动2023年工作要点》明确，在打造健康宜居城乡环境方面，今年将推动落实九项重点工作：
来源：国家卫健委官网
编辑/设计：乔业琼 实习生曹瑞颖
(责编：乔业琼、高雷)
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编者按：4月是第35个爱国卫生月，今年的活动主题为“宜居靓家园 健康新生活”。为助推健康中国建设，打造宜居美丽家园，《全国爱国卫生运动2023年工作要点》明确，在打造健康宜居城乡环境方面，今年将推动落实九项重点工作：
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