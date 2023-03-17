今年爱国卫生月活动主题确定：宜居靓家园 健康新生活

人民网北京3月17日电 （记者孙红丽）今年4月是第35个爱国卫生月。为推动各地在疫情防控新阶段更有针对性地开展爱国卫生运动，全国爱卫办、中央文明办、健康中国行动推进办近日发布《关于开展第35个爱国卫生月活动的通知》（以下简称《通知》）明确，今年爱国卫生月活动主题为“宜居靓家园 健康新生活”。

《通知》要求，筑牢两个理念，培育健康新生活。各地要继续依托爱国卫生工作网络和新时代文明实践中心（所、站），将倡导文明健康绿色环保生活方式作为巩固疫情防控成果的具体举措持续深入推进，鼓励和引导群众做好个人防护，继续坚持常通风、勤洗手、少聚集、戴口罩等良好卫生习惯，养成合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡的健康生活方式，将健康理念转化为健康行为，提升全社会文明健康水平。

《通知》还要求，强化三个重点，打造宜居靓家园。各地要以新一周期国家卫生城镇创建为契机，结合本地实际，按照相关要求，在全国集中开展一次城乡环境卫生的大清理、大扫除、大整治，全面改善城乡人居环境。

一要促提升，推动进一步强化城乡垃圾、污水、厕所等公共卫生设施建设，做好机场、铁路、公交、商超、写字楼等人员密集场所清扫保洁和消毒，完善环境卫生长效动态管理机制。

二要强弱项，聚焦与群众生活密切相关的环境卫生热点、难点问题，在背街小巷、老旧小区、城中村、城乡接合部、农贸市场等重点场所，深入开展环境卫生集中整治。

三要抓重点，针对春夏季传染病特点，广泛开展病媒生物防制工作，动员群众自己动手清理死角、清除积水、翻盆倒罐，组织专业防制队伍开展灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇活动，有效预防媒介传染病发生。