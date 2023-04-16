江苏徐州：红火烧烤，吃出幸福况味

江苏徐州烧烤。资料图片

烧烤用的炭火。资料图片

“老板，再来一斤羊肉串！”4月7日傍晚6点，江苏徐州一家烧烤店里人头攒动。辣椒油料的香气弥漫在空气中，肥嫩的羊肉在炭火炙烤下，吱吱作响，店主的吆喝声、食客的交谈声……形成独特的烧烤“交响乐”。

“我和朋友都喜欢吃烧烤，我们点了羊肉串、牛肉串还有面包片等。”本地市民周大成下班后和同事一起来到附近的烧烤店。

“徐州烧烤有深厚的文化底蕴，也是我们徐州独特饮食文化的体现，包括烧烤中对羊肉和调料的选用，都具有非常明显的地方特色。”徐州餐饮协会会长王海燕说，“大呼辣椒大呼油，10个腰子10个球”，是徐州百姓对徐州烧烤的总结。

徐州烧烤已有1900多年历史。在徐州民俗博物馆内，藏有出土于铜山境内的汉画像石拓片。这些汉画像石制作于东汉元和年间（公元84-87年），画面分为三层，最上面一层就是反映徐州人吃烧烤的情景。图中墙壁上挂着鱼、羊、鸡等各种肉，左边一人持刀解羊，另一人在火炉旁，左手握串在炉上翻弄烘烤，右手持扇子点火，凝神贯注，热气腾腾。

在徐州，人人都是烧烤师傅。摆上几张桌椅，小炉子一架，烧烤的氛围就来了。食客到店里，先点上毛豆花生、茄子辣椒等凉菜，再点上羊肉、羊眼……耐心等待老板将食材烤至7分熟端上桌，接着自己动手将烤串烤至焦黄。徐州人讲究“老球嫩腰”，羊球要大火旺烤，烤老一点；油腰子要嫩烤，最好留有一些血丝，才能有最佳口感。烤过的羊球，口感稠密，风味独特；烤油腰子夹在烙馍里，肥而不腻，香气瞬间充盈口腔。

“大风起兮云飞扬，徐州烧烤美名扬！”徐州北京路上的“新一家”烧烤店老板耿德路笑着说：“我们家烧烤店开了三十年了，我爸白手起家把店干起来，后来又传给了我。”春江水暖鸭先知。作为市场参与者，耿德路能明显感受到客流量增加了：“虽然我们的食客都是周围居民，但是营业额还是有增加的，回头客更多了。”

徐州当地一家有名的羊肉串连锁店企划运营负责人王翔说：“最近烧烤人气确实很旺，现在我们平均一家店一天要接待200-300桌。顾客里有徐州本地人，也有拖着行李箱慕名而来的外地人。”

“美景美食不分家，旅游业对餐饮行业具有很好的拉动作用。近期，不光是烧烤行业，整个餐饮行业都是比较积极的回暖状态。”王海燕表示。

春天里，吹着小风的夜晚，热气腾腾的羊肉烧烤就着沁凉的啤酒，徐州人性格里的豪情万丈被激发了出来。“工作和生活都在朝着美好的方向发展，日子跟这烧烤一样，一天天越过越红火！”周大成大声对记者说。

（本报记者 苏雁 本报通讯员 唐婧）