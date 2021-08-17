“居家预制餐饮”市场发展迅速 餐饮消费更便捷省时

突如其来的疫情给餐饮等传统线下经济带来新挑战，数字经济同时给传统餐饮消费行业带来新机会，“到家吃”成为一种新的消费趋势。有行业专家估算，国内“居家预制餐饮”市场规模已达到数万亿。

8月15日，茅台建信基金、物美投资锅圈食汇。这是继今年3月锅圈食汇官宣获得D轮融资后的又一次跨越，其估值突破20亿美元。据锅圈食汇相关负责人介绍，该品牌是以火锅烧烤食材为主，涵盖火锅、烧烤、方便自加热、中餐预制菜、调味品等多个家庭食材品类，并逐步向家庭食材迈进的一站式火锅烧烤食材超市连锁系统。历经四年发展，锅圈已升级为社区餐饮数字零售化企业，食材品类不断延展。“居家预制餐饮”已覆盖火锅、烧烤、卤味、速食、水果等品类，满足社区百姓一站式日常烹饪、便利速食等多种居家用餐需求。

在当下，年轻人生活节奏逐步加快、消费观念不同以往，“居家预制餐饮”在满足年轻人个性化美食口味的同时，也为餐饮消费提供了更便捷省时的服务，开创了餐饮消费新业态。“我们从食材原产地低价直采，在降低成本的同时，也为各个地区的三农产业带来经济价值，一定程度可以助力各地推进乡村振兴战略。”该负责人指出。