辽宁锦州：万物皆可入炉，口味随众可调

辽宁锦州夜市人头攒动。马洪波摄/光明图片

一张方桌、一尊泥炉，琳琅满目的食材摆满桌面。夜色中，辽宁锦州的张建立与三五好友围坐炉边，一场烟与火创造的饕餮盛宴在欢笑中展开。

“上炭咯！”随着面色黝黑的“炭长”一声吆喝，红彤彤的炭火被铲入炉中。各式各类的烤串在炉火的簇拥下不时发出“嘶嘶”的声响，油脂的爆裂声仿佛激昂的鼓点，为众人大快朵颐奏响铿锵的乐章。

“八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。自古以来，锦州作为女真、契丹、蒙古等游牧民族聚居区，就有烧烤野味的饮食传统。”觥筹交错间，张建立饶有兴致地将锦州烧烤的历史娓娓道来，“明清时期，皇太极曾命御厨在锦州设宴犒劳满、蒙、汉三军将士，御厨结合满煮、蒙烤、汉调三族制作方式，形成了独具特色的美食制作方式，并由此流传民间。”

特在何处？在遍布锦州大街小巷的2000多家烧烤店中，你总会刷新对烧烤的认知。“烧烤食材除肉类外，还有生猛海鲜、蔬菜制品等9大类300多种烤制、炭烧菜品。可谓天上飞的、水里游的、地上跑的……万物皆可入炉，口味随众可调。”锦州市烧烤协会会长李志说道。

“想啥吃啥”的锦州烧烤背后，是“快节奏”中难得的潇洒与放松。每当夜幕降临，忙碌一天的人们洗净尘世的铅华，在烧烤店里“返璞归真”。没有工作压力的步步紧逼，告别生活琐碎，与好友围坐炉边一同“撸串”，感受烟火气中散发的点滴幸福。

小串一把，牵挂万千食客。周五晚上8点，刚从锦州南站下车的沈阳游客王宇顾不上休息，打车直奔烧烤店。“我们就是奔着锦州烧烤来的。”刚到目的地，王宇不看菜牌，如数家珍地将各种烤串报上名来，随后找到一张偏桌，一瓣瓣地剥起蒜来。“隔几个周末，我都会带家人到锦州度假。大家一起吃烧烤、逛古城，再到渤海湾去吹吹风，那感觉，惬意得很！”话音未落，服务员将烤熟的肉串端至眼前，王宇拿起一串细细品味，嘴角不由自主地上扬。

人间烟火气，最抚凡人心。2011年，“锦州烧烤技艺”获评锦州市非物质文化遗产项目。锦州烧烤也由最初家家点火、户户冒烟的“粗放式”发展模式，向店内经营提质升级。走进锦州市古塔区的一家烧烤店，明亮的包房里，各式各样的烤串如同“旋转寿司”，在桌面上不停回转。店主介绍：“通过推陈出新、不断改良，如今的锦州烧烤既是街头巷尾的美味小食，也是入得厅堂的宴请佳肴。响彻全国的锦州烧烤，甚至在洛杉矶、温哥华、墨尔本等地也开有分店。”

话音未落，又一声“上炭”的呼声传来，让炉火瞬间烧旺起来。弥散于空气中的不仅仅是浓浓的肉香，更是这座城市幸福的味道。

（本报记者 刘勇 本报通讯员 李青坡）