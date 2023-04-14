我国持续推进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局

推动医疗服务重心下移、资源下沉，更好满足人民群众看病就医需求，是我国卫生健康领域近年来一系列举措的方向。

三级医院对口帮扶县医院的效果如何？怎样发挥国家区域医疗中心的引领辐射作用，带动基层防病治病能力提升？国家卫生健康委13日举行新闻发布会，重点介绍了优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局的有关情况。

4月13日举行的国家卫生健康委新闻发布会现场。新华社记者 董瑞丰 摄

对口帮扶效果如何？87.7%县医院达到二级医院能力

县医院是县级医疗卫生服务网络的龙头，是城乡医疗卫生服务体系的纽带。长期以来，国家卫生健康委通过开展三级医院对口帮扶县级医院等工作，引导优质医疗资源下沉，持续提升县级医院综合能力。

国家卫生健康委医政司副司长李大川介绍，通过帮扶，截至2022年底，87.7%的县医院达到了二级医院能力，45.6%的县医院达到了三级医院能力，全国县医院医疗服务能力和管理能力进一步提升。

李大川表示，未来将继续推动人才、技术和管理下沉，通过城市三级医院对口帮扶、托管、医联体建设、远程医疗服务等多种方式，满足县域居民基本医疗卫生需求，为实现一般病在市县解决打下坚实基础。

怎样加大优质医疗资源供给？国家区域医疗中心辐射引领

建设国家区域医疗中心，可以发挥其辐射引领作用，加大优质医疗资源供给，带动基层防病治病能力提升。

国家心血管病中心副主任、中国医学科学院阜外医院副院长李志远介绍，阜外医院作为“国家队”，同时支持三家区域医疗中心建设，探索建立了云南省阜外心血管病医院、阜外华中心血管病医院和中国医学科学院阜外医院深圳医院。同时，面向市、县基层医院，开展专科技术协作及医联体建设；面向社区卫生服务中心、乡镇卫生院，以国家级政府委托项目为抓手，提升基层诊疗能力。

李志远表示，帮扶的区域医疗中心不仅能达到所在省市的要求，还要达到国家医学中心的建设要求。

临床专科能力如何提升？持续推进“百千万工程”

医疗临床专科能力建设与群众医疗服务获得感息息相关。国家卫生健康委此前制定了“十四五”国家临床专科能力建设规划，提出实施“百千万工程”——

在国家层面，累计支持各省建设不少于750个国家临床重点专科建设项目；在省级层面，31个省份累计支持不少于5000个省级临床重点专科建设项目；在市（县）级层面，31个省份累计支持至少10000个地市级和县级临床专科能力建设项目。

李大川介绍，截至2022年底，中央财政已经累计投入资金25.4亿元，在全国支持508个国家临床重点专科建设项目；各地财政累计投入资金70多亿元，支持4652个省级临床重点专科建设项目和10631个市（县）级临床重点专科建设项目。部分建成项目已产生较好的建设效果。

李大川表示，下一步将重点支持各地加强建设心血管外科、产科、骨科、麻醉、儿科、精神、病理等群众就医需求较高的专科，补齐专科资源短板，完成预期建设任务。

城市医疗集团怎么建？正在全国遴选试点城市

在城市建设城市医疗集团，是我国医联体建设的模式之一。其他模式还包括在县域建立县域医疗共同体、跨区域建立专科联盟、在边远贫困地区建立远程医疗协作网等。

下一阶段，城市医疗集团怎么建？李大川表示，2023年，国家卫生健康委将重点做好四方面工作，包括构建城市网格化医疗服务新体系，形成紧密型城市医疗集团建设新模式，构建分级诊疗的新格局，建立激励约束的新机制。

据介绍，全国紧密型城市医疗集团建设目前已具备一定基础，国家卫生健康委正在全国遴选试点城市，通过点上的突破，总结可推广、可复制的经验。