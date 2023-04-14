中医防癌，从守护肾精、疏肝健脾做起（医说新语）

如今，恶性肿瘤已经成为严重威胁国人健康的公共卫生问题之一。

恶性肿瘤是一种慢性全身性疾病，发展到发病是一个漫长的过程。中医有“未病先治”的理念，意为在肿瘤还没有生成、变成真正的疾病之前，通过中医治疗改善体质，避免其恶变成肿瘤。例如，各类癌前病变、结节等，在没有完全形成肿瘤之前都可以通过中医进行治疗。

中医认为，肿瘤跟脾、肾两个脏器的功能异常关系比较密切，脾肾不足之人免疫功能低下，会导致肿瘤的发生、发展、复发、转移。因此，守住肾精，疏肝健脾是中医防癌的重点。

哪些生活习惯会过分消耗肾精？

熬夜。睡眠是身体健康的保障，充足、高效的睡眠能让人体受损的组织和细胞得到修复，同时也能养精蓄锐，而长期熬夜会过分消耗肾精。在中医看来，睡好子午觉是关键，子时是指23时到凌晨1时，午时是指中午11时到13时，这个阶段调整好睡眠能维持阴阳平衡，对身体健康大有裨益。

饮食不节。即不遵循健康养生的饮食原则。饮食应做到五味调和，荤素搭配，进食要适量有度，定时按需。中医学认为黑色入肾，可以适当吃一些黑色的食物，如黑芝麻、黑豆、桑葚、黑木耳等。此外，应注意饮食不要贪咸。如果脾胃虚弱，消化不良，不能产生足够的气血阴阳来补充人体的生理功能，也可能诱发肿瘤。

逆来顺受、过分追求完美。逆来顺受的人在受到外界压力后容易攻击自己，导致过分消耗肾精；如果长期怀有过分追求完美的心态，容易导致自己的免疫、内分泌等各种功能紊乱，毒素排不出去，容易诱发肿瘤。

肾精不足，可表现为没精神、睡不好、发早白、夜尿多、腰背酸等。如果肝气不舒，可能是肝气郁结，如情绪低落、食欲不振、头涨头痛等，也可能是肝火亢盛，如焦虑抑郁、脾气暴躁、爱发火、睡眠不好等。

因此，预防癌症需从守护肾精、疏肝健脾做起，保证睡眠充足、做到饮食有节、保持平和心态，方能固本培元、扶正防病，拥有健康的人生。

（作者为北京中医医院肿瘤中心主任、北京中医医院原副院长）