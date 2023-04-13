清华大学成立器官移植与仿生医学研究院

近日，清华大学揭牌成立“器官移植与仿生医学研究院”（简称“移植仿生院”），由著名肝胆外科和肝脏移植专家董家鸿院士担任院长，将推动器官移植临床医学与清华优势学科深度交叉融合，建设临床驱动型与超学科融合式卓越器官移植中心。同日举行了“清华大学器官移植与仿生医学国际论坛”，400多名海内外专家围绕器官移植与仿生医学的国际前沿问题展开深入学术研讨。

董家鸿介绍，器官移植不仅是一项尖端医学技术，更是推动生命科学、基础医学、理工、社科、人文等众多学科创新发展的强大引擎。移植仿生院是面向人民生命健康和国际科学前沿建立的清华大学校级实体科研机构，汇聚了临床医学、基础医学、生命科学、生物医学工程、机械工程、精密仪器、材料科学、数智科技、医疗管理和医学法学等多个交叉融合的学科群，将以临床驱动型与超学科融合式新医科发展模式，着力攻克制约器官移植与仿生医学发展的重大理论和技术瓶颈问题，打造引领全球的移植与仿生科技创新高地以及国家行业治理的高端智库。目前，研究院已经确定了六大研究方向，包括移植生物学，移植肿瘤学，器官再生修复，器官仿生工程，组织工程，移植伦理与法治。

据悉，自2018年起，北京清华长庚医院先后获得全部六种实体器官移植资质，构建起以肝脏移植为引领，肝、肾移植高质量快速发展，心、肺、小肠移植特色化全面发展的高水平器官移植中心。除各类常规器官移植手术，中心还开展了包括极危重超低体重婴儿亲体肝移植、双供肝活体肝移植、慢性移植物失功再次肝移植、肝肾联合移植、自体小肠移植，以及国内首例改良腹腔器官簇移植等复杂疑难手术。2021 年，医院获批北京市人体器官获取与移植质控中心主任委员单位；2022年，医院获评首批北京市人体肝脏移植与肾脏移植医师培训基地。为开展高质量医学研究，业已建立起了国家肝胆疾病标准数据库和清华大学临床生物样本资源中心，同时中心已经开展多项临床研究和医工交叉合作研究工作。器官移植临床实践仍面临诸多挑战和科技瓶颈，研究院的成立，将为突破临床医学难题注入新动能。

会上，中国器官移植发展基金会OPO人员职业发展与关爱专项基金项目启动。

为期两天的国际论坛，汇聚了来自世界各国，在临床医学移植医学、生命科学、生物医学工程、伦理法规、社会治理领域的400余名杰出专家学者，共研前沿医学。在论坛特设的“器官移植院士论坛”环节，六位院士先后进行主题报告。

董尔丹院士以《浅谈医学科学研究的牵引力和驱动力》为题，阐明了医学研究具有明显的自由探索和需求导向双率驱动的特点，要发挥科学家自由探索的作用，更要有组织的研究，即以大数据为支撑，以疾病负担和社会需求为牵引力驱动医学研究。陈晔光院士针对移植所需要的器官短缺问题，从类器官与器官重构的角度，提出了参考方案。报告对整个类器官的发展，应用拓展、前景等进行了完整深入的介绍。陈肇隆院士进行了《活体肝移植治疗肝细胞癌的策略革新》主题报告，针对肝癌患者肝脏移植术后复发转移的问题，结合临床实践，提出了术前降期治疗，特别是应用质子、Y-90等技术，提升术后无瘤生存率，为移植患者带来福音。郑树森院士分享了肝脏移植的技术创新工作，提出肝脏移植的“杭州标准”，以及其团队在复杂肝脏移植，特别是门静脉海绵样变或者门静脉变异方面的手术创新，推动我国肝脏移植从高速发展向高质量发展。窦科峰院士进行了《异种移植的发展、机遇和挑战》的主题报告，介绍了同种器官移植的发展困境，异种移植发展的临床有效进展，及其对填补器官短缺问题的意义。董家鸿院士分享了团队在体外肝脏手术方面的探索和实践，结合临床实践，具体团队在手术适应症和手术技术方面进行的系列创新和优化，实现流程简约、风险可控，为终末期肝癌患者、肝包虫病患者带去生的希望。

论坛还设置了“器官移植国际前沿论道”“器官移植社会治理”“器官移植基础与临床”“器官再生与仿生”“器官移植圆桌论坛”等环节，海内外专家共研热点问题，为我国器官移植事业的高质量发展起到了积极的推动作用。