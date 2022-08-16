我国完成流程简化版“无缺血”肝移植手术

本报北京8月15日电（记者金振娅 通讯员朱文赫、周瑞泉）14日21时，中日友好医院肝脏移植中心与中山大学附属第一医院器官移植中心何晓顺团队合作，成功完成一名54岁乙肝肝硬化男性患者的肝脏移植手术。本次手术是全球首例流程简化版“无缺血”肝移植手术，简化了血管吻合流程，首次将供肝获取过程的时间缩短了约30分钟。

中日友好医院特聘教授、中山大学附属第一医院副院长、器官移植科学科带头人何晓顺介绍，传统的肝移植手术，肝脏一旦离开捐献者体内，在“无血流供应”状态中，经历缺血、冷保存及再灌注的过程，可能持续数小时甚至数十小时，肝功能受损往往难以避免，这正是影响移植疗效乃至导致移植失败的最主要原因。

“无缺血”肝移植技术可以有效解决肝脏长期处于“无血流供应”的问题，中日友好医院肝脏移植中心主任谭海东指出，其原理是在摘取供体器官前，医生先将连接肝脏的血管接入“多器官功能修复系统”，在断掉原有血液供应的同时，由“多器官功能修复系统”替代人体的供血机制。供肝植入移植受体时，将受体的血管接入“多器官功能修复系统”，再由受体的血液循环系统“接管”，最后完成肝脏移植。整个过程，肝脏里的血流不停止，术后肝功能指标也明显优于传统肝移植手术，患者的围手术期生存率提高接近10%，早期肝功能不全的发生率也由原来的25%降低至5%以内。

谭海东介绍，早在2017年，何晓顺团队就进行了全球首例“无缺血”肝移植手术。原先的手术使用供体自身血管和动脉进行血管吻合，而本例“无缺血”肝移植手术则直接使用肝脏的动脉和门脉作为入口，进行门脉吻合和y型吻合，大大简化了血管吻合流程，在保证肝脏无缺血的同时，受体“无肝期”时间缩短为原来的三分之二左右，供肝获取时间也缩短了约30分钟。

“本例手术的成功标志着‘无缺血’肝移植手术实现新的重大突破，将为研究器官功能、器官间相互作用、器官离体治疗和器官功能修复等提供全新的基础研究方案，为我国临床医学研究实现多学科、多层次的提升提供了可能。”谭海东表示。