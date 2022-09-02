国家卫健委：《人体器官移植条例》修订取得实质性进展 将于近期颁布实施

人民网北京9月2日电 （记者孙红丽）记者从国家卫健委了解到，对政协第十三届全国委员会第五次会议第02707号《关于制定人体器官捐献法的提案》，国家卫健委近日答复称，将继续修订完善《人体器官移植条例》（以下简称《条例》），待发布后，将积极完善相关政策配套措施。同时，联合各部门继续推动人体器官捐献工作。

关于委员提出的制定《人体器官捐献法》的建议，国家卫健委答复表示，经过反复调研、讨论，《条例》修订取得实质性进展，《条例》拟更名为《人体器官捐献与移植条例》，进一步凸显器官捐献的重要性，强化对器官捐献的褒扬和引导，坚持自愿、无偿原则，依据民法典完善器官捐献的条件和程序。目前已通过司法部审核，提交国务院审议，将于近期颁布实施。

关于委员提出的保护捐受双方的合法权益、打击和惩戒可能出现的违法违规现象的建议，国家卫健委答复表示，通过《条例》修订，一方面，加强人体器官移植管理。加强医疗机构人体器官移植执业资格认定审批管理，建立人体器官移植病例登记报告制度，对移植医院进行定期评估，加强活体器官移植管理，加强器官移植收费管理。

另一方面，加大违规行为打击力度。加大对医疗机构和医务人员违规开展器官移植工作的行政处罚力度，加大对无资质擅自开展器官移植的医疗机构打击力度，对器官移植中出现的跨区域获取器官、不使用分配系统分配器官、伪造捐献移植数据、未执行分配结果等严重扰乱捐献工作秩序的违规情形，以法律的形式明确并进行处罚打击。

据悉，2007年我国公布实施《人体器官移植条例》，对器官捐献与移植各方的法律责任进行明确规定。2011年《刑法修正案（八）》和2021年《民法典》的出台，进一步对器官捐献知情同意进行界定,并严令禁止器官买卖。

国家卫健委介绍，经过多方努力，我国已逐步建立并完善符合国情和文化特点的人体器官捐献、人体器官获取与分配、人体器官移植临床服务、人体器官移植后科学登记、人体器官移植服务监管五大工作体系。