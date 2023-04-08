2023中国医学装备大会即将在重庆举办

记者近日从中国医学装备协会了解到，2023中国医学装备大会暨医学装备展览会将于4月26日-28日在重庆国际博览中心举办。

据悉，本届大会由中国医学装备协会主办，以“医工融合，谱写创新发展新篇章”为主题。大会将邀请政府部门相关领导和有关企事业单位、研究机构、服务平台以及两院院士、知名专家、院长、企业家等，围绕医学装备技术创新、产业发展和临床应用，解析相关政策，探讨行业发展趋势，展示最新技术，交流学科建设，分享工作经验，促进医学装备安全有效应用，推动行业高质量发展。

大会期间还将发布《中国医学装备专利报告》《中国医学装备协会团体标准汇编（2022）》《县级综合医院设备配置标准》等重要行业报告与文件。

中国医学装备展览会是荟萃医学装备技术创新成果、互联“政、产、学、研、用”等领域的综合平台。今年展览会将集中展示国内外先进的医学装备、新产品新技术、关键核心部件、应用解决方案、服务平台等，展览会面积预计超过60000平方米。

据了解，除开幕式和主论坛外，大会期间还将同步举行160场主题论坛及相关活动。中国医学装备协会相关负责人表示，经过三十余年的发展，中国医学装备大会暨医学装备展览会已经成为业界融合科技、产业和临床应用的学术与技术交流的平台，也是我国医学装备领域“政、产、学、研、用”结合最紧密、最具影响力的行业盛会。（记者 操秀英）