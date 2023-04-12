西安成功实施手臂重建再造手术

本报西安4月11日电 （记者龚仕建）被机器完全绞断的手臂，寄养在小腿上再回植。4月11日，空军军医大学对外发布，成功为一名患者实施“前臂毁损断肢异位寄养后全形组合回植重建术”，实现前臂中段长达7厘米的骨骼、神经、血管、皮肤等组织的重建再造，突破双臂等长、功能恢复等技术难题。

2月14日，张先生工作中发生意外，右前臂卷入正在运转的搅拌机滚轮，并被完全绞断，右前臂中段大部分的骨骼、软组织都没有了，皮肤、肌肉、血管、神经严重损坏，被紧急送往医院。

能否在保肢的同时，最大程度保留手的功能？空军军医大学西京医院、九八六医院手外科联合团队，经过综合研判后，创新提出的“寄养+回植重建”全形组合回植重建保肢方案被一致认可。将患者离断的右手先寄养在其左侧小腿上，待寄养肢体成活、创面组织分界清晰、患者全身情况恢复良好后，再进行寄养肢体全形组合回植重建手术，将断臂移植回原位。寄养肢体成活后，移植手术分四步进行，四个小组医生接力上阵，历经12个小时，红润的右手终于顺利接回，手术取得成功。

“现在，神经和肌肉功能重新连接，已经可以做前臂旋转，再过一个月就能恢复手部简单的抓握功能。”西京医院骨科丛锐教授介绍。

《 人民日报 》（ 2023年04月12日 14 版）