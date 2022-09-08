3万年前人类已能做截肢手术

英国《自然》杂志7日发表的一篇论文报道了在婆罗洲发现的一具可追溯至3.1万年前的人类骨架，此人左脚曾做过截肢手术，而且在术后康复。这一发现表明，先进外科手术在热带亚洲的出现时间比之前认为的早了几千年。

截肢要求对人体解剖学和手术卫生有非常全面的理解，还需要掌握大量手术技巧。在现代临床医学（如抗菌剂）发展前，大部分接受截肢手术的患者都死于失血休克或是术后感染。之前已知最复杂的手术是约7000年前法国新石器时代的一位农民接受了左前臂截肢手术，并在术后部分愈合。

澳大利亚格里菲斯大学研究团队报道了婆罗洲发现的一名年轻人的骨架遗骸，他左小腿的下1/3被手术截肢，截肢时此人可能还是儿童，这至少发生在3.1万年前。研究人员发现，此人在术后又生存了6—9年，最后被葬在加里曼丹东部的名为“Liang Tebo”的石灰岩溶洞中。

研究人员指出，为此人做左小腿截肢手术的人（们）必定对四肢结构、肌肉和血管非常了解，知道如何预防致命的失血和感染。此人的截肢不太像是由动物攻击或其他事故导致的，因为这类事件一般会导致粉碎性骨折。截肢也不太可能是一种惩罚手段，因为他在术后似乎得到了精心照料并被悉心安葬。

研究结果表明，亚洲的部分早期现代人觅食群体在晚更新世晚期热带雨林环境中掌握了先进的医学知识和技术。研究人员认为，在热带环境中伤口感染速度极快，这可能推动了新型药物的出现，如抗菌剂，这也归功于婆罗洲多样性丰富的植物及其药用价值。