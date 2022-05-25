总结手术切除重建方案 破解前臂“骨癌”保肢治疗难题

近日，北京积水潭医院骨肿瘤科团队关于前臂恶性骨肿瘤保肢治疗的相关论文发表在国际刊物《肿瘤学前沿》上。恶性骨肿瘤即是人们俗称的“骨癌”。

前臂原发恶性骨肿瘤发病率极低，前臂肌群解剖结构复杂且与手的精细运动密切相关，神经血管密布、空间狭小。恶性骨肿瘤侵犯周围软组织往往造成重要神经血管受累，保肢困难。失去手臂意味着残障。患者在劳动能力下降、给个人和家庭带来巨大负担的同时，还面临社会偏见导致的心理压力。

论文第一作者、北京积水潭医院骨肿瘤科副主任刘巍峰介绍，由于前臂结构复杂，在保证安全范围内切除恶性骨肿瘤存在一定困难。除了切除病灶本身，帮患者尽可能保留前臂及手部功能、尽快恢复健康也是医生们努力的方向。“人的前臂当中有两根骨骼，桡骨和尺骨。我们的手臂能够灵活旋转，靠的就是这两根骨的灵活配合。在患者接受手术、切除大段骨骼的同时，我们还要给出重建的方案。”他说。

简单而传统的重建方案是单骨化，即让没有受损的那根骨头成为前臂支撑的中心，但这种方案可能导致患者手臂失去旋转功能。为此，医生们研究并改进方案，用人体其他部位的骨骼，如髂骨或小腿上的腓骨，来补全被切除的骨骼。“这种‘移花接木’并不容易。为了保证骨的存活，我们有时要进行复合血管移植，把腓骨的血管连接到前臂的血管上。这也是非常精密的手术，需要显微外科团队协同作战，才能保证手术顺利完成。”刘巍峰说。

《临床医师癌症杂志》每年的癌症统计显示，虽然恶性骨肿瘤是一种极其罕见的疾病，前臂又是少发部位，但鉴于我国拥有庞大的人口规模，恶性骨肿瘤绝对病例也不在少数。正是由于这种疾病罕见，误诊、漏诊的概率更高，因此延误治疗的情况也时有发生。刘巍峰表示，此次发表的论文，是对近20年来北京积水潭医院骨肿瘤团队几代医师临床工作的总结，得到了包括牛晓辉教授在内的科室专家团队的大力支持，凭借大量病例资源和长期随访证据，研究团队总结了前臂原发恶性骨肿瘤的外科手术切除重建方法，统计分析出预后相关危险因素。为术前评估肿瘤切除安全边界、重建方式优劣提供了科学依据。