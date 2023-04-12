强化城乡基层医疗卫生服务网底（民生观）

只要各地不懈努力，切实促进优质医疗卫生资源下沉，不断提升基层服务能力，就一定能让更多基层群众享受到更多优质服务

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，要求强化城乡基层医疗卫生服务网底。

近年来，我国持续加大基层医疗卫生投入，基层医疗卫生服务能力显著增强。同时也应该看到，我国基层地区尤其是农村的优质医疗卫生资源相对不足、服务能力不强，群众就医难问题依旧存在。强化城乡基层医疗卫生服务网底，还需久久为功。

强化城乡基层医疗卫生服务网底关键在于吸引和留住人才。要落实好中央关于基层医疗卫生人才待遇保障政策，适当增加在艰苦地区服务人才补贴，激励乡村医生参加学历教育、考取执业（助理）医师资格，拓宽职业发展空间，提高岗位吸引力；要加大基层医疗卫生人才培养扶持力度，为基层医疗机构输送更多新鲜血液。

强化城乡基层医疗卫生服务网底离不开必要的基础投入。突出县级医院在县域的龙头地位，支持其发展急诊科、妇产科、儿科、重症医学科、中医科等学科，提升肿瘤、心脑血管疾病等重大疾病诊疗能力，有条件的可以建设重点学科，争取做到一般大病不出县。加强乡镇卫生院和社区卫生服务中心规范化建设，发展社区医院，健全临床科室设置和设备配备，提升常见病多发病诊治、慢病管理、公共卫生和中医药服务能力。继续推进社区卫生服务站和村卫生室标准化建设，配置好基本医疗设备和药品，提升小病和健康管理能力。

强化城乡基层医疗卫生服务网底还需推进城市医联体和县域医共体建设。在城市网格化布局由市级医院牵头，整合区级医院、社区卫生服务机构等，组建医疗联合体；在农村由县级医院牵头，整合其他县级医疗卫生机构、乡镇卫生院等，建设紧密型县域医共体，实行县乡一体化管理。通过牵头医院统一管理、统一培训、资源下沉、双向转诊等方式，提升社区卫生服务中心和乡镇卫生院医疗服务水平。

目标已经提出，落实便是关键。只要各地不懈努力，切实促进优质医疗卫生资源下沉，不断提升基层服务能力，就一定能让更多基层群众享受到更多优质服务。

《 人民日报 》（ 2023年04月12日 14 版）